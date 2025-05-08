Мерц заявил об отсутствии оснований для выплаты репараций Польше со стороны ФРГ

Мерц объявил об окончательном прекращении споров с Польшей о репарациях

Tекст: Денис Тельманов

Вопрос репараций Польше от Германии юридически закрыт, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает ТАСС. Мерц отметил, что правовые вопросы репараций считаются урегулированными и не подлежат возобновлению.

Он уточнил, что это не исключает возможности реализации совместных польско-германских проектов, которые могут компенсировать ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дональд Туск, в свою очередь, подтвердил, что Польша больше не будет настаивать на выплате репараций Германией.

Ранее польские власти, представлявшие партию «Право и справедливость», представили в 2022 году доклад о потерях страны и потребовали от Германии выплатить 6,2 трлн злотых (около 1,5 трлн долларов). Однако правительство Германии всегда подчеркивало отсутствие оснований для выплат, ссылаясь на отказ Польши от репараций в 1953 году. Новое польское руководство отказалось от финансовых требований и предложило искать альтернативные формы компенсации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет требовать от Германии репараций за ущерб времен Второй мировой войны, но ожидает морального признания вреда.

Польские власти ранее попросили ООН создать специальную платформу для диалога с Германией по вопросу репараций. Варшава перешла от требований многомиллионных выплат к угрозам Берлину, но эти действия связаны с попыткой польских политиков решить внутренние и внешние задачи.