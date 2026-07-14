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    Украина сделала FPV-дроны главным оружием террора
    Кремль ответил на требование Мерца обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    Вучич надеется договориться с США об отмене пошлин на российский газ
    Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире
    Российские военные поразили объекты ВСУ в порту Южный Одесской области
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман
    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля
    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном
    Болгария отказалась от участия в «коалиции желающих» по Украине
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

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    14 июля 2026, 16:30 • Новости дня

    В ФРГ зафиксировали рекордный рост заявлений об отказе от военной службы

    RND: В Германии резко выросло число отказов от службы в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии в этом году количество заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести значительно выросло на фоне обсуждений возврата призыва.

    Число немцев, не желающих служить в вооруженных силах, резко выросло, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Представительница Федерального ведомства по делам семьи и гражданским обществам Германии подтвердила эту тенденцию.

    «К 30 июня в ведомство поступило 5862 заявления, это значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867, и более чем в два раза больше, чем к концу первого квартала», – сообщает издание. Для сравнения: в 2011 году, когда обязательный призыв был приостановлен, зарегистрировали 4348 таких обращений.

    Новый закон о военной службе допускает возвращение к обязательной повинности при нехватке добровольцев или угрозе безопасности. В этом случае Бундестаг сможет ввести призыв по потребности, а численность армии планируется пополнять в том числе с помощью жребия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предупредил о возможном возобновлении обязательного призыва.

    Ранее немецкие школьники провели в Берлине массовые демонстрации против милитаризации страны. Однако позже министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о вероятности принудительной отправки солдат бундесвера в литовскую бригаду.

    14 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности для Киева будут обсуждать Украина и ее западные партнеры без России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой коалиции желающих.

    «Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москва», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на DRM News.

    Мерц отказался раскрывать возможный формат участия Германии в этом процессе и отметил, что этот вопрос останется на усмотрение правительства ФРГ и Бундестага. Говоря о поставках систем противовоздушной обороны, он напомнил, что Берлин, по его словам, как «крупнейший спонсор Украины» вносит свой вклад, но деталей не привел.

    Он также заявил, что настало время сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня, добавив, что в Европе открыты к переговорам. Одновременно Мерц подчеркнул намерение европейских стран продолжать «усиливать давление на Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе канцлер ФРГ заявил о невозможности формирования многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 17:37 • Новости дня
    МИД России заявил послу Германии о недопустимости роста военной поддержки Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу заявили о недопустимости растущей военной поддержки Украины.

    Дипломата вызвали в российское внешнеполитическое ведомство в понедельник. «Указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии», – говорится в сообщении на сайте министерства.

    В ведомстве уточнили, что речь идет о заключении соглашений в военной сфере, прямых поставках оружия и создании совместных предприятий. Силы и средства этих производств, включая беспилотники и ракеты, используются для атак на мирные российские объекты и гражданскую инфраструктуру.

    В апреле текущего года посла Германии Александра Ламбсдорфа уже вызывали в Министерство иностранных дел. В мае министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных ударных беспилотников.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев раскритиковал выпуск вооружений для украинской армии на немецкой территории.

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    14 июля 2026, 12:55 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall отправил на Украину партию новых артиллерийских снарядов

    Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки снарядов на Украину с нового завода

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущее оборонное предприятие Германии приступило к отгрузке десятков тысяч боеприпасов для нужд Киева с недавно открытого производственного комплекса в Нижней Саксонии.

    Оружейный гигант передал первую партию боеприпасов, произведенных на мощностях в населенном пункте Унтерлюс, передает ТАСС.

    «Rheinmetall впервые поставил Украине боеприпасы артиллерии из Унтерлюса. До этого поставки осуществлялись с других производственных точек Rheinmetall», – заявили представители пресс-службы концерна.

    Точный объем переданной помощи не раскрывается. Известно лишь, что речь идет о нескольких десятках тысяч единиц новейшей модели RH1412 калибра 155 миллиметров. Это составляет более половины от общего заказа, а оставшуюся часть планируют отправить до конца текущего года.

    Предприятие в Унтерлюсе начало работу в августе 2025 года. Ранее руководитель компании Армин Паппергер отмечал, что завод будет ежегодно выпускать от 100 до 200 тыс. снарядов специально для отправки на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года немецкий концерн запланировал ежегодные поставки Киеву до 200 тыс. артиллерийских снарядов с нового завода в Унтерлюсе.

    Ранее компания получила рекордный заказ на производство боеприпасов калибра 155 миллиметров в Нижней Саксонии.

    Украинское руководство также поручило этому производителю строительство собственного предприятия по выпуску вооружений.

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    14 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    TWZ: США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов в ходе удара по объектам в иранском городе Бендер-Аббас задействовали новейшие надводные аппараты для уничтожения подводной лодки, пишут американские СМИ.

    Центральное командование ВС США подтвердило использование беспилотных катеров в боевых условиях, пишет The War Zone.

    Атака проводилась 12 июля, она была направлена на иранские военные объекты, включая крупный ремонтный комплекс для кораблей.

    «Вчера, используя несколько ударных надводных дронов одностороннего действия, силы CENTCOM успешно поразили подводную лодку и пункт технического обслуживания кораблей в Иране», – заявили представители командования.

    Три аппарата Corsair атаковали порт на военно-морской базе, что существенно снизило наступательные возможности Тегерана.

    Президент США сообщил о намерении взять под контроль Ормузский пролив и возобновить морскую блокаду иранских портов. По его словам, Вашингтон планирует взимать плату в размере 20% со всех грузов для обеспечения безопасности в этом нестабильном регионе.

    Блокада морского сообщения официально возобновляется 14 июля. Военные США будут перенаправлять суда и контролировать трафик в Оманском заливе, продолжая масштабное давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили ракетные комплексы и малые суда Ирана в районе Ормузского пролива. Трамп объявлял об окончании режима прекращения огня с Тегераном.

    Месяцем ранее морской беспилотник Corsair использовался для эвакуации экипажа сбитого американского вертолета в Оманском заливе.

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    14 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили два сухогруза под Одессой

    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе в Одессу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ударные беспилотники атаковали два грузовых судна во время их перехода из Черноморска в порт Одессы, сообщили в министерстве обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в акватории Черного моря. Это случилось во время следования судов по маршруту из порта Черноморск в Одессу, заявили в Министерстве обороны России..

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», – отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали танкер на переходе из Черноморска в Одессу. Днем ранее армия России поразила плавучий док для подводных беспилотников в Черноморске. До этого ночной удар уничтожил доставлявшие военные грузы морские суда в портах региона.

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    13 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    МИД: Посол ФРГ дезавуирует заявления дипмиссии о проблемах с топливом в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Завершающий командировку посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф отправится в Германию на автомобиле, что на практике опровергает недавние заявления немецкого посольства о нехватке топлива в Москве, заявили в МИД РФ.

    «Не без удовлетворения узнали, что посол ФРГ в ближайшее время возвращается на родину в связи с завершением служебной командировки на автомобиле. Отметили, что это дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом в российской столице», – говорится в официальном сообщении на сайте министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля посла ФРГ в России Александера Ламбсдорфа вызвали в Министерство иностранных дел. Несколькими днями ранее немецкая дипмиссия выразила озабоченность из-за ситуации с бензином.

    В апреле текущего года главу немецкого представительства уже вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

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    14 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    В ФРГ заявили о закрытии из-за банкротства пивоварни с 350-летней историей

    Bild: В ФРГ из-за банкротства закроют созданную 350 лет назад пивоварню Eichbaum

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецком Мангейме признана неплатежеспособной частная пивоварня Eichbaum, что приведет к увольнению около 240 сотрудников.

    Одна из старейших пивоварен Германии Eichbaum, основанная в 1679 году в Мангейме, подала заявление о банкротстве в конце октября 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild. У компании закончились средства на ведение переговоров и выплату кредитов, поэтому операционная деятельность будет полностью прекращена.

    Ранее владельцы пытались спасти бизнес, продав популярный бренд Karamalz компании Veltins за нераскрытую сумму, а также сократив штат с 290 до 240 человек. Однако эти меры не принесли ожидаемого результата.

    Основной причиной банкротства стало резкое падение экспорта продукции, которая ранее поставлялась более чем в 60 стран мира. Внутри страны спрос также снизился на фоне многолетнего сокращения потребления пива в Германии, что привело к обрушению выручки.

    По информации Союза германских пивоваров, за последние шесть лет в стране закрылись 137 пивоварен, включая крупные производства, такие как Oettinger.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters также подала заявление о банкротстве. В начале года Федеральное статистическое ведомство ФРГ зафиксировало рекордное падение продаж пива ниже восьми миллиардов литров.

    Ранее руководитель компании Oettinger Штефан Блашак спрогнозировал массовую волну закрытий предприятий отрасли.

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    14 июля 2026, 08:00 • Новости дня
    Секрет пороха помешал немецким инженерам скопировать советскую «Катюшу»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия, даже если бы к ней в руки попала боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», не смогла бы ее воссоздать из-за секретного пороха, рассказал историк-архивист, биограф одного из создателей установки Георгия Лангемака Александр Глушко.

    Секретность боеприпасов не позволила бы противнику воспроизвести установку даже при захвате исправного образца, передает ТАСС. Историк-архивист Александр Глушко отметил, что немецкое командование безуспешно стремилось разобраться в устройстве советских снарядов. «Даже если бы установка попала в руки немцев, они все равно не смогли бы ее повторить. Главная тайна заключалась в порохе. Его рецептуру воспроизвести было невозможно – именно там был спрятан секрет», – пояснил биограф одного из создателей оружия Георгия Лангемака.

    Ровно 85 лет назад, 14 июля 1941 года, батарея капитана Ивана Флерова впервые применила систему залпового огня под Оршей. Из-за строжайшей секретности машины тщательно маскировали, а маршруты передвижения знал лишь ограниченный круг лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появление реактивной системы залпового огня «Катюша» кардинально изменило ход боевых действий Великой Отечественной войны.

    Немецкие солдаты прозвали эту артиллерийскую установку «сталинским органом».

    Современным развитием знаменитой машины стала российская система «Торнадо-С».

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    14 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Российские военные поразили логистические объекты ВСУ в порту Южный Одесской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области высокоточным оружием успешно поражены логистические объекты, а также техника с военными грузами и топливом для украинских войск.

    Военнослужащие на протяжении всего дня продолжали атаковать объекты портовой инфраструктуры и суда, работающие в интересах украинской армии, сообщает Минобороны РФ в саоем канале в Max. Основной целью стал государственный морской торговый порт Южный, расположенный в Одесской области.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В результате атаки высокоточным оружием воздушного базирования серьезный урон понес логистический центр транспортной компании «Мигтранс». Военные уничтожили 12 грузовых автомобилей и один бензовоз, которые использовались для доставки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили плавучий док для подводных дронов в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России нанесла удары по местам хранения военных грузов в Одессе. В ночь на субботу Вооруженные силы уничтожили резервуары с горючим в логистических узлах Южный и Измаил.

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    13 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    МВД завело дело на Дантеса и Дурнева за помощь ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области начало уголовное преследование украинского певца Владимира Гудкова и блогера Алексея Дурнева.

    Украинского певца Владимира Гудкова и блогера Алексея Дурнева подозревают в оказании помощи Вооруженным силам Украины и дискредитации российской армии, передает РИА «Новости». По данным следствия, они поставляли транспорт и снабжение украинским боевикам.

    «Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Игоревича Гудкова (известного также как Владимир Дантес) и Алексея Сергеевича Дурнева», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Им вменяют преступления по статьям об оказании помощи противнику и публичной дискредитации Вооруженных Сил РФ.

    Правоохранители установили, что Гудков в рамках своего проекта «Мамо, я ганяю тачки» регулярно поставлял автомобили для ВСУ.

    В 2023 году вместе с Дурневым он передавал транспорт в Харьковской области. Кроме того, певец проводил благотворительные концерты, а вырученные средства шли на покупку машин, беспилотников и медикаментов для украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее УВД военно-гражданской администрации Харьковской области пригрозило уголовным делом украинской певице Тине Кароль за спонсирование ВСУ.

    В марте лидеру украинской группы «Бумбокс» Андрею Хлывнюку предрекли тюремный срок за перечисление авторских гонораров на нужды украинской армии.

    В апреле Южный окружной военный суд приговорил двух граждан к 26 годам колонии за передачу координат российских войск.

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    13 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Посол Нечаев предупредил ЕС о последствиях новых санкций

    Посол Нечаев: Угрозы расширения санкций ЕС не останутся без последствий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередные угрозы Евросоюза расширить незаконное санкционное давление встретят закономерный ответ, поскольку все выдвигаемые Брюсселем обвинения лишены реальных доказательств, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    «Посол России решительно отверг содержащиеся в заявлении ЕС домыслы, которые в очередной раз оказались не подкреплены какими-либо доказательствами. Подчеркнул, что угрозы насчет расширения Евросоюзом незаконных санкций не останутся без последствий», – говорится в официальном сообщении дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Ранее посла России вызвали в МИД Германии из-за обвинений в кибератаках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД Германии вызвал посла России. В понедельник МИД Франции заявил о вызове посла России из-за «кампании кибератак».

    Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев обвинил Берлин в активном участии во всех санкционных пакетах.

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    14 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    В Крыму назвали немецкий завод дронов для Киева законной целью

    Константинов назвал немецкий завод БПЛА законной целью российских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завод в Германии, производящий дроны для поставок на Украину, является законной целью Минобороны, заявил председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о статусе германского военного предприятия, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что очередные поставки вооружений Киеву ведут к эскалации конфликта.

    «Посредством производства дронов они убивают русских людей, и этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных, как минимум, для предотвращения террористических атак. Они должны это понимать», – отметил председатель крымского Госсовета.

    Всего с 24 февраля 2022 года власти Германии выделили Киеву порядка 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи. Российская сторона регулярно напоминает, что накачивание оружием лишь затягивает противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты обнаружили на юге Германии засекреченное предприятие по сборке ударных беспилотников для украинской армии.

    Немецкое правительство выделило около 90 млн евро на закупку крупной партии из 50 тыс. дронов.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Киевом производства дальнобойных аппаратов.

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    14 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    Россия и Китай начали вместе патрулировать Азиатско-Тихоокеанский регион

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объединенный российско-китайский военно-морской отряд направился в акваторию Желтого моря для выполнения задач по патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило российское Минобороны.

    Военно-морские флоты двух государств завершили маневры «Морское взаимодействие-2026», после этого они приступили к патрулированию, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Торжественное закрытие прошло на базе Циндао, после чего объединенная группировка приступила к несению службы.

    Маневры продолжались с шестого по 12 июля. Российскую сторону представляли крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и судно «Игорь Белоусов». Пекин задействовал эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», субмарину типа «Юань» и корабли обеспечения.

    Контр-адмирал Сергей Синько отметил, что полученный опыт послужит дальнейшему укреплению взаимного доверия и сотрудничества между государствами.

    Во время морского этапа экипажи успешно отработали артиллерийские стрельбы, маневрирование, борьбу с подводными лодками и отражение атак беспилотников. Подобные совместные патрулирования в регионе проводятся ежегодно с 2021 года.

    Ранее сообщалось, что экипажи кораблей России и Китая вышли в Желтое море для проведения морского этапа учений.

    В ходе маневров военные отработали применение безэкипажных катеров.

    Накануне моряки двух стран провели совместные артиллерийские стрельбы.

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    14 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России помогать вооруженным силам стран Сахеля

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия планирует активно содействовать государствам Сахеля в укреплении национальных армий, подготовке военнослужащих и передаче гуманитарной помощи.

    Россия окажет поддержку в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих стран Сахеля, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

    «Мы намерены оказывать содействие странам региона и на двусторонней основе, в том числе в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, предоставление гуманитарной помощи также продолжится», – подчеркнул министр.

    Кроме того, представители двух государств подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, передает ТАСС.

    Церемония прошла перед совместной пресс-конференцией глав внешнеполитических ведомств. Ранее Лавров охарактеризовал этот документ как важный шаг для укрепления основы регулярных двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского внешнеполитического ведомства анонсировал подписание документа о безвизовом режиме с Чадом для дипломатов.

    Несколькими днями ранее Сергей Лавров провел в Ниамее двусторонние встречи с руководителями МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

    Российский министр прилетел в африканскую республику для участия в заседании с представителями Альянса государств Сахеля.

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    Российский газ нашел новый путь в Азию

    Тегеран и Москва близки к подписанию окончательного соглашения по торговле газом, заявил министр нефти Ирана. В прошлом году обсуждался проект строительства газопровода из России в Иран для поставок 55 млрд кубометров газа в год. России любые новые рынки взамен европейского будут как нельзя кстати. Есть ли будущее у этого газопровода? Подробности

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    ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей

    Евросоюз создает морской центр в Черном море – штаб-квартиру, скорее всего, разместят в Болгарии или Румынии. Эксперты видят в этом неслучайный выбор: черноморские страны НАТО позволяют Брюсселю обойти конвенцию Монтре без формального нарушения. Какие риски это создает для России? Подробности

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    Украина сделала FPV-дроны главным оружием террора

    ФСБ предотвратила еще одну попытку теракта украинских спецслужб. На этот раз целью было стратегическое предприятие в Подмосковье. Как и в прошлые разы, противник хотел нанести удар FPV-дронами, доставленными в Россию контрабандой. Эксперты отмечают: БПЛА становятся главным оружием террористических актов Киева, и это требует от Москвы новых подходов к борьбе с угрозой. Подробности

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    Российская рыба победила санкции Запада

    «Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас. Так она прокомментировала отказ ЕС от идеи ввести санкции на закупку российской рыбы Европой. Как получилось, что рыбная отрасль России оказалась сильнее санкционного угара ЕС? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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