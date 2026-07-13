ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей

Tекст: Олег Исайченко

«У нас уже готов проект морского центра. Болгария и Румыния работают вместе, уделяя особое внимание защите критической инфраструктуры, а также противодействию гибридным угрозам в этом регионе», – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Речь идет о Центре морской безопасности в Черноморском регионе. Его создание стало одним из пунктов «Черноморской стратегии», впервые официально представленной внешнеполитической службой ЕС и Еврокомиссией 28 мая прошлого года.

Тогда отмечалось, что Центр якобы нужен для повышения «ситуационной осведомленности и обмена информацией в Черном море, мониторинга в режиме реального времени из космоса на морском дне и раннего предупреждения о потенциальных угрозах и вредоносной деятельности».

Источником этой идеи выступила именно Болгария, которую сейчас рассматривают как потенциальную локацию для штаб-квартиры Центра. «Цель состоит в том, чтобы установить правила судоходства и проводить мониторинг воздуха и воды, как критически важной инфраструктуры, так и всех потенциальных враждебных действий на территории Черного моря», – заявил в марте прошлого года бывший премьер-министр страны Росен Желязков.

При этом еще в 2024 году помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов и использовать европейские водные пути, включая Дунай, в военных целях для доступа в Черное море.

Сейчас же, как обращают внимание эксперты, Евросоюз поддержал идею болгар не случайно. Болгария и Румыния являются черноморскими государствами-членами НАТО – и именно этот статус открывает перед ЕС юридически чистый способ обойти ограничения Конвенции Монтре.

Напомним, Конвенция Монтре ограничивает проход военных кораблей нечерноморских стран через Босфор и Дарданеллы. Однако это ограничение не распространяется на корабли, технику и инфраструктуру, которые базируются непосредственно на территории черноморских государств – в данном случае Болгарии и Румынии.

Разместив штаб-квартиру центра и сопутствующую военную инфраструктуру на территории одной из этих стран, Брюссель получает возможность наращивать военно-морское присутствие в регионе без формального нарушения международных соглашений.

Более того, на территории Болгарии и Румынии могут размещаться производства или сборочные линии морской техники – от беспилотных катеров до корабельных систем, – что позволит ЕС и НАТО наращивать флот в Черном море, не задействуя проход через проливы. Таким образом, создание Центра – это не просто логистический проект, а инструмент обхода международных соглашений, позволяющий НАТО и ЕС укреплять свои позиции в Черноморском регионе без юридических рисков.

«К сожалению, Бухарест и София могут быть хоть порождением дьявола, но от этого их право делать то, что они сочтут нужным, не уменьшится»,

– признает Илья Крамник, научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД). Впрочем, продолжает аналитик, ЕС во многом уже сейчас имеет серьезный доступ к акватории Черного моря. «Теперь же у них просто возникает новая командная структура. И с учетом положений Конвенции Монтре, и Болгария, и Румыния могут построить на своей территории флот любого размера», – указывает он.

Все это создает ощутимые риски для российских баз в регионе. Дело в том, что сегодня основная угроза для России в Черном море – это беспилотные катера ВСУ, которые Украина производит в тесной коллаборации с Британией.

«Располагать производство на территории украинских портов для противника сегодня опасно из-за угрозы российских ударов. Поэтому не исключено, что морские компетенции в области БЭК в перспективе будут перенесены в Болгарию или Румынию», – продолжает Крамник.

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Конвенция Монтре регламентирует нахождение судов нечерноморских стран в акватории Черного моря. До создания морского центра ЕС все попытки США и Евросоюза принудить Турцию к дезавуированию Конвенции ни к чему не приводили. «Анкара фактически изолировала данный театр и не допускала военно-морские силы этих стран в акваторию», – указал эксперт. «На этом фоне

можно допустить, что условные Франция или Британия могут передать, продать или сдать в долгосрочную аренду Болгарии или Румынии свои корабли. Тогда София и Бухарест смогут разместить на них свои флаги. А учитывая, что фактически суда будут следовать к пунктам своей дислокации, Турция не сможет запретить их проход»,

– описал возможный сценарий Анпилогов. По его словам, вся логика происходящего подразумевает косвенную помощь Украине – в том числе предоставление разведывательной информации. Сейчас это приходится делать за счет постоянного и дорогостоящего наблюдения самолетами и дронами. «Если оппоненты перебросят разведывательные корабли, они смогут вне береговых вод России вести необходимое для ВСУ наблюдение», – рассуждает аналитик.

Более того, у них возникнет возможность наведения украинских безэкипажных катеров на наши базы и корабли. Анпилогов, как и Крамник, также допустил переброску морских компетенций Британии на базу Румынии или Болгарии. «И тогда сам запуск БЭК будет осуществляться не из условного Ильичевска или Одессы, а из Констанции, Бургаса или Варны», – привел пример собеседник.

Все это создает серьезную угрозу для России по всему побережью Черного и даже Азовского моря, куда, по словам эксперта, «тоже возможно проникновение противника». Однако Брюсселю, а особенно Софии и Бухаресту, стоит помнить: данное оружие обоюдоострое.

«В случае прямого вступления в конфликт или безапелляционно подтвержденных фактов участия этих стран на стороне Украины Москва может оставить за собой право жесткого ответа. Это приведет к немыслимому витку эскалации. И что немаловажно, в случае реакции России в зоне риска окажутся не страны Западной Европы, а именно Румыния и Болгария, чьими руками и будет реализовываться угроза», – предупредил Анпилогов.