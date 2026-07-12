Удивительные вещи происходят в XXI веке в центре западной цивилизации – прямо в Европе. Вдруг совершенно средь бела дня опубликованы новые данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). И они показывают, что в 2024 году число инфекций, передающихся половым путем, достигло рекордных уровней по всей Европе, особенно резкий рост у гонореи и сифилиса.

Вы серьезно? Тот самый сифилис, который косил стройные ряды европейских любителей продажной любви в XIX веке и в начале века XX? Ведь уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет даже подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старый добрый сифилис? Откуда, почему?

Но пока глянем шире и глубже. Потому что так называемые бактериальные заболевания, передающиеся половым путем, идут целым букетом по цветущему саду Евросоюза. В 2024 году число зарегистрированных случаев гонореи и сифилиса, наряду с врожденным сифилисом, достигло самых высоких уровней за более чем десятилетие, что отражает устойчивую передачу инфекции в нескольких странах.

Данные за 2024 год показывают, что число случаев гонореи достигло 106 331, что на 303% больше, чем в 2015 году. Число случаев сифилиса за тот же период увеличилось более чем вдвое, достигнув 45 577. Хламидиоз остается наиболее часто регистрируемым ЗППП – 213 443 случая. Венерическая лимфогранулематозная болезнь (ВЛБ) также продолжает передаваться, зарегистрировано 3490 случаев.

Более того, в период с 2023 по 2024 год наблюдалось почти двукратное увеличение числа случаев врожденного сифилиса, при котором инфекция передается непосредственно новорожденным, что приводит к потенциально пожизненным осложнениям.

То есть долетело даже до детей. Что происходит?

Тенденции передачи инфекции значительно различаются в разных группах населения. Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, остаются наиболее непропорционально затронутой группой, демонстрируя наиболее резкий долгосрочный рост заболеваемости гонореей и сифилисом. Погодите – типа СПИД среди ЛГБТ* отступил, зато его место занял сифилис (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено)?

А как же вся эта пропаганда, бесплатная раздача презервативов и вечно дающий деньги на борьбу Элтон Джон? Все зря? Потому что формы борьбы с такими болезнями – примерно одни и те же. Значит, где-то общественность просто обводят вокруг… ну, скажем, пальца.

Дальше – больше. Среди гетеросексуального населения растет заболеваемость сифилисом, особенно среди женщин репродуктивного возраста, что приводит к почти двукратному увеличению числа случаев врожденного сифилиса – с 78 в 2023 году до 140 в 2024 году в 14 странах, предоставивших данные.

Европейский центр по предотвращению заболеваний и контролю выдвигает свою версию причин происходящего: «…упущенные возможности профилактики, такие как пробелы в дородовом скрининге, отсутствие последующего наблюдения и повторного тестирования, а также лечения. В отчете также были выявлены более широкие препятствия для тестирования и профилактики, требующие принятия мер. В 13 из 29 стран, предоставивших данные, по-прежнему взимается плата за базовые тесты на ЗППП. Неравномерное внедрение услуг и устаревшие национальные стратегии ограничивают эффективность проверенных мер, поскольку многие национальные стратегии профилактики не учитывают изменения в поведении после пандемии». То есть для целого пласта населения разных европейских стран плата за анализы становится препятствием для их проведения, что весьма любопытно.

Но «Центр по предотвращению» старательно избегает упоминания фактора гигантской миграции из стран, где стандарты полового здоровья находятся на весьма зачаточном уровне. Более того, чрезвычайно активные в сексуальном плане горячие южные мужчины рассматривают требования по «защищенному сексу» как личное оскорбление. И их – миллионы. И такое требование «Центра», как информирование о рискованных партнерах – тем более исключено среди данной части населения. Такая нежданная сторона нынешней миграционной политики с 2015 года. И развилось это во врожденный сифилис у младенцев. Приехали.

Потрясающая картина.

Там вообще происходят вещи, которые бывшим советским и нынешним российским людям понять довольно трудно.

Однажды в небольшом, очень чистом и богатом курортном португальском городе, где полно иностранцев-серферов, я пошел в аптеку купить что-нибудь от головной боли – и увидел прекрасно оформленные витрины: красивые рисунки гигантских вшей.

Я слегка обалдел и спрашиваю: а что тут у вас со вшами? Девушка за прилавком говорит: так скоро дети идут в школу, они из дома с каникул тащат с собой вшей. И школы тотально заражены вшами. Мы предлагаем эффективное лекарство и лечение.

И тут я вспомнил, что еще в 70-е годы в СССР, если в классе был один завшивленный ребенок – это был скандал, тревога и ЧП. Никто не мог даже подумать, что это – «обычное дело». Как сейчас – не знаю, но мы вырастили четверых внуков разного возраста и ни разу не сталкивались с такой проблемой.

Но это просто иллюстрация общей обстановки в той или иной стране ЕС. И вши – просто на виду. В отличие от сифилиса. Но и его цифры теперь обсуждаются профессионалами. Популярные СМИ помалкивают. Только Guardian намекает, что новейшие штаммы той же гонореи охватили весь мир – и они резистентны к обычным медикаментам, используемым в системах здравоохранения «от Европы до Африки».

Но Африка Африкой. А как же великая европейская цивилизация с Биг Беном и Колизеем? А аналитики подходят к одному тезису: это результат активности «эффективных менеджеров» от здравоохранения – и тут же отскакивают. С этим лобби «реформаторов» никто связываться не хочет.

Вот и результаты налицо. То есть совсем не на лицо.