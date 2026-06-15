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    Там, где сжигают гитары, скоро будут жечь людей
    15 июня 2026, 08:20 Мнение

    Там, где сжигают гитары, скоро будут жечь людей

    Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    И опять в деле немцы.

    Региональный Дюссельдорфский суд вынес решение по иску производителя музыкальных инструментов Fender из США. Немецкие судьи, которые вообще ничего не понимают в гитарах, равно как и новое руководство Fender, которое раньше барыжило одеждой и бухлом, вынесли решение, что любые гитары, напоминающие модель Fender Stratocaster, должны быть изъяты не только из продажи, но и у покупателей – и уничтожены. Кто не согласен – начнут со штрафа в 250 тыс. евро.

    Дело в том, что все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. Вы слышите звук Fender Stratoсaster в музыке Джими Хендрикса, Pink Floyd, Deep Purple, Эрика Клэптона, Бадди Холли, Марка Нопфлера. Радиоинженер, который даже не умел играть на гитаре, 75 лет назад вместе со своими сотрудниками пришел к удобной для гитариста форме гитары. Найдите ваш эмодзи «электрогитара» – там будет именно та самая модель, которая давным-давно стала символом электрогитары в принципе.

    Попросите ребенка нарисовать электрогитару – и вы почти наверняка получите вариацию того асимметрично изогнутого силуэта, который Лео Фендер придумал в 1954 году: два рога, вогнутая форма корпуса – эта безошибочно узнаваемая форма, которая покорила мир, проникнув в спальни подростков, на сцены фестивалей и в витрины ломбардов (или сегодня – в объявления). Stratocaster – это не просто какая-то электрогитара. Это Та Самая Электрогитара – архетип, эталон. Все остальное – вариации.

    Лео придумал, что его гитара будет разбираться на манер автомата Калашникова в любых условиях – для замены частей и ремонта. И самые великие и дорогие гитары – как раз никогда не являются теми, что сошли с фирменного конвейера. Например, гитара Клэптона по кличке Blackie, которая продана за 2 млн долларов – просто сборный «франкенштейн» из нескольких разных гитар. И всё, что Лео защитил патентами – это его электромеханические изобретения для гитары и форма «головы».

    Поэтому в какой-то момент другие мастера, которые даже и не думали выдавать свои гитары за «настоящий Fender», начали делать очень похожие, потому что привычные и любимые формы всем подходят. И потому что гитара – это больше, чем гитара, это прежде всего – мечта.

    Мы не говорим про жуликов, мы говорим о том, что появились мастера и фирмы, которые стали делать музыкантам похожие инструменты, но только лучше. И 75 лет подряд это не волновало фирму Fender. Это как раз только помогало внедрить в сознание миллионов покупателей, что если гитара – то это только «стратокастер». В 2009 году они попытались наехать на тех, кто делает похожие инструменты, но суд США им объяснил, что а) все патенты на железо и электрику от Лео закончились, б) на трейдмарк никто не покушается, в) форма корпуса уже давно – публичное достояние. И фирма пошла лесом. Самое любопытное, что именно с 2009 года музыканты начали жаловаться на резко ухудшившееся качество сборки инструментов компании.

    Чтобы вы понимали – это миллиардный бизнес. Но эффективным менеджерам Fender настолько наплевать на качество, что независимо от цены на Fender Stratocaster (от 600 до 6000 долларов), вы не сможете сразу после магазина выйти с гитарой на сцену – обязательно будет какая-нибудь лажа. Типа вы купили авто в салоне, но надо еще заехать в автосервис поменять сцепление.

    А у очень похожей гитары от Yamaha все в порядке: в мире первая школьная гитара – это Yamaha Pacifica за копейки. Их сотнями тысяч закупают в музыкальные школы, и никто не жалуется.

    А великий Пол Рид Смит, который делает лучшим музыкантам мира свой PRS Silver Sky в форм-факторе «стратокастера», уделывает весь Fender Corp, как бык овцу. В то время как топовый цех корпорации – Fender Custom Shop – спокойно продает клиентам инструменты по 6000 долларов с горбатым дефектным грифом. И нигде не жмет никому.

    Так вот, теперь Fender на основе решения немецких судей начал рассылать письма об изъятии и уничтожении их гитар не только небольшим семейным фирмам типа LsL (500 гитар в год против 500 тыс. у Fender), но и тому же PRS.

    Немецкая юридическая контора, подавшая документы в немецкий суд, думала, что она самая хитрая, и если невозможно надавить на остальной гитарный бизнес по трем основным параметрам интеллектуальной собственности (патент, трейдмарк, копирайт), то придумаем что-то совсем иное. Например, спустя 75 лет они объявили форму корпуса S-гитары «произведением прикладного искусства», которому полагается защита. 

    Кстати, почему-то Марку Ротко, который продавал свои «Черные квадраты» за миллионы долларов, никто не предъявил за Малевича. Потому что нью-йоркская галерейная мафия посильней любого суда любой инстанции.

    Ответчики – кстати, китайские жулики с AliExpress, которые продавали копии за 60 евро – в немецкий суд не явились, чего и следовало ожидать. И никакого соревновательного процесса не состоялось.

    Зато начались репрессии против легальных гитаростроителей. В том числе и в США, что показывает только степень безумия нового руководства Fender в частности и нашего мира в целом. В самой Германии решение бьет по самой крупной сети магазинов музыкальных инструментов Евросоюза – Thomann, у которых в ассортименте процентов 35 гитар надо бы теперь изъять и сжечь. А ведь у них есть еще и собcтвенный гитарный бренд для начинающих – по 100 евро они делают Harley Benton ST, о-о-очень похожие на Fender Stratocaster. Молодцы немцы – в своем репертуаре. Бей своих, чтобы чужие боялись.

    Но вы не представляете, какую волну хейта и призывов к бойкоту корпорации это вызвало в гитарном сообществе всего мира. Все гитарные блогеры-миллионники выступили против Fender. А это не только гитары, но и очень популярные усилители, а также поглощенные ими гитарные и усилительные бренды – Jackson, Gretsch, Charvel, EVH (Эдди ван Хален).

    Когда миллионы музыкантов – от любителей до профи – по всему миру говорят, что они перестают покупать продукцию Fender, это катастрофа для корпорации. В аналогичной ситуации второй гитарный монстр мира – Gibson – вынужден был отступить, оставив за собой только право на форму «головы» гитары, которую в мире называют «открытая книга», а в России «прическа полового».

    Костер, в который немцы по традиции подкидывали дровишек, может стать поминальным для Fender. Но эффективных менеджеров это не остановит, у них – «золотой парашют» в миллионы долларов, если что.

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