Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
КСИР пообещал наказать США за удары по Ирану
Корпус стражей исламской революции готовит ответные действия против американской армии после завершения очередной волны ночных ударов, сообщает пресс-служба КСИР.
Пресс-служба КСИР подчеркнула намерение ответить на недавние действия американских вооруженных сил, передает РИА «Новости».
«Сегодня агрессор будет наказан», – говорится в официальном заявлении ведомства. Иранское агентство Fars уточнило, что речь идет об ответных мерах на атаки по территории страны.
Незадолго до этого Центральное командование американской армии отчиталось о завершении очередной волны ударов по Ирану. Операция закончилась в ночь на четверг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали нанесение новых ударов по территории Ирана.
Днем ранее иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании.
В середине июля Центральное командование ВС США поразило около 140 иранских военных целей.