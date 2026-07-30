Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
ВСУ атаковали детский сад в Запорожской области
Удар украинских войск серьезно повредил здание детского сада «Подснежник», однако никто из 15 находившихся внутри сотрудников не пострадал, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Балицкий рассказал о состоянии находившихся на рабочем месте людей. «Также под ударом оказался детский сад «Подснежник». К счастью, детей в здании не было, а из 15 сотрудников никто не пострадал. Здание серьезно повреждено: выбиты окна и посечен фасад», – написал руководитель области в своем канале на платформе Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля 12 человек погибли при обстреле поселка Кирилловка.
Несколькими днями ранее украинские войска целенаправленно ударили по зданию школы в поселке Приазовское.
В мае вражеские беспилотники повредили детскую площадку на территории детского сада в Энергодаре.