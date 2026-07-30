Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Названы самые популярные предметы на ЕГЭ в воссоединенных регионах
Школьники из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей активнее всего выбирали для сдачи государственных экзаменов точные и гуманитарные дисциплины.
Обучающиеся на новых территориях определились с предпочтениями при прохождении итоговой аттестации. Наибольший интерес у одиннадцатиклассников вызвали профильная математика и обществознание, передает ТАСС.
В пресс-службе Министерства просвещения России официально подтвердили эти данные. «Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ в воссоединенных регионах», – отмечается в сообщении образовательного ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал обществознание самым популярным предметом по выбору в целом по стране.
Выпускница московской школы впервые за всю историю набрала максимальные 500 баллов по пяти дисциплинам.
Министерство просвещения разрешило участникам спецоперации получать школьные аттестаты без обязательной сдачи единого государственного экзамена.