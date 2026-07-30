Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Брянский завод запустил производство сыров для экспорта на Ближний Восток
Победитель конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Сергей Гутник в должности операционного директора ООО «Брасовские сыры» запустил производство инновационных молочных продуктов.
В ближайшее время планируется выход продукции на рынки Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а в перспективе – Саудовской Аравии и ОАЭ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На предприятии разработаны сыр с увеличенным на 150% содержанием белка и сниженной вдвое жирностью, а также сгущенное молоко жирностью 1%. По словам Гутника, программа наставничества конкурса помогла компании выйти на профильные институты поддержки и начать проработку зарубежных рынков. Параллельно развиваются собственные торговые марки.
«После масштабной перестройки бизнеса мы, по сути, создаем новое имя на рынке. Мы решили не распыляться и выбрали два четких направления: «Сырзавод №1» – это наши классические полутвердые сыры, а «Сырный шеф» – премиальная линейка фасованных сыров с авторскими рецептурами, специями и добавками. Задача простая и сложная одновременно: поднять среднюю цену реализации и завоевать доверие клиентов стабильным качеством», – подчеркнул Гутник.
В ближайший год компания планирует повысить эффективность процессов, увеличить реализацию в среднем на 30% и оптимизировать ассортимент. Победителями первого сезона конкурса «Лидеры АПК» стали 54 управленца, которые проходят обучение в Мастерской управления «Сенеж».
В первом квартале текущего года Казахстан стал главным импортером российской молочной продукции.
По итогам прошлого года выручка России от поставок сыров за рубеж достигла исторического максимума в 173 млн долларов.
В феврале 54 отечественных специалиста одержали победу в профильном конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса».