Брянский завод запустил производство сыров для экспорта на Ближний Восток

Tекст: Валерия Городецкая

В ближайшее время планируется выход продукции на рынки Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а в перспективе – Саудовской Аравии и ОАЭ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На предприятии разработаны сыр с увеличенным на 150% содержанием белка и сниженной вдвое жирностью, а также сгущенное молоко жирностью 1%. По словам Гутника, программа наставничества конкурса помогла компании выйти на профильные институты поддержки и начать проработку зарубежных рынков. Параллельно развиваются собственные торговые марки.

«После масштабной перестройки бизнеса мы, по сути, создаем новое имя на рынке. Мы решили не распыляться и выбрали два четких направления: «Сырзавод №1» – это наши классические полутвердые сыры, а «Сырный шеф» – премиальная линейка фасованных сыров с авторскими рецептурами, специями и добавками. Задача простая и сложная одновременно: поднять среднюю цену реализации и завоевать доверие клиентов стабильным качеством», – подчеркнул Гутник.

В ближайший год компания планирует повысить эффективность процессов, увеличить реализацию в среднем на 30% и оптимизировать ассортимент. Победителями первого сезона конкурса «Лидеры АПК» стали 54 управленца, которые проходят обучение в Мастерской управления «Сенеж».

В первом квартале текущего года Казахстан стал главным импортером российской молочной продукции.

По итогам прошлого года выручка России от поставок сыров за рубеж достигла исторического максимума в 173 млн долларов.

В феврале 54 отечественных специалиста одержали победу в профильном конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса».