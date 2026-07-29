Трамп и Зеленский обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

«Это была очень практичная встреча», – заявила Саджайя в X .

В частности, обсуждалась тема визита Уиткоффа и Кушнера в Киев для «наращивания нового импульса дипломатических усилий».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

На прошлой неделе Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером.

Поездка американских представителей в Москву остается в актуальной рабочей повестке.