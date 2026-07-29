Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
Трамп и Зеленский обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев
Глава американского государства Дональд Трамп обсудил с Владимиром Зеленским возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев, сообщила журналистка Нана Саджайя со ссылкой на источник.
«Это была очень практичная встреча», – заявила Саджайя в X.
В частности, обсуждалась тема визита Уиткоффа и Кушнера в Киев для «наращивания нового импульса дипломатических усилий».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.
На прошлой неделе Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером.
Поездка американских представителей в Москву остается в актуальной рабочей повестке.