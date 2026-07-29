Ранее украинские формирования уже лишились автозаправок на основных маршрутах в Сумской области после ударов российских военных. Также уничтожены станции, которыми пользовались ВСУ, на границе Харьковской и Полтавской областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ рассказали об отсутствии целых автозаправочных станций на дороге из Днепропетровска в Харьков длиной более 200 километров.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил уничтожение АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск резким усложнением переброски войск ВСУ по этому направлению.