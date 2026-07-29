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Уничтожены основные АЗС вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда
Все основные автозаправочные станции вдоль дорог от Харькова к Полтаве, Днепру и Павлограду, которые использовали украинские войска, были уничтожены, сообщили в российских силовых структурах.
«В результате российских ударов уничтожены все основные автозаправочные станции, использовавшиеся ВСУ, вдоль дорог Полтава – Харьков, Харьков – Днепр, Харьков – Павлоград, Днепр – Павлоград», – приводит ТАСС текст сообщения.
Ранее украинские формирования уже лишились автозаправок на основных маршрутах в Сумской области после ударов российских военных. Также уничтожены станции, которыми пользовались ВСУ, на границе Харьковской и Полтавской областей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ рассказали об отсутствии целых автозаправочных станций на дороге из Днепропетровска в Харьков длиной более 200 километров.
Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил уничтожение АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск резким усложнением переброски войск ВСУ по этому направлению.