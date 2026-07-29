Tекст: Антон Антонов

«Зеленский обращается к членам Конгресса от обеих партий перед голосованием по закону Линдси Грэма* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России и Ирана», – заявил Корнин в X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, всех американских сенаторов пригласили на встречу с Зеленским в Вашингтоне.

Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима.

Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

