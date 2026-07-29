Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
Зеленский выступил перед американскими сенаторами в Капитолии
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами в Капитолии перед голосованием по новым санкциям против России, сообщил сенатор Джон Корнин.
«Зеленский обращается к членам Конгресса от обеих партий перед голосованием по закону Линдси Грэма* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России и Ирана», – заявил Корнин в X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, всех американских сенаторов пригласили на встречу с Зеленским в Вашингтоне.
Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима.
Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ