Собянин: Продукция столичных предприятий востребована по всей России

Tекст: Вера Басилая

Объем промышленного производства в столице за полгода увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил в своем Max мэр города Сергей Собянин.

«Обрабатывающие отрасли, вносящие существенный вклад в технологический суверенитет и устойчивость ключевых отраслей экономики, показали еще более уверенную динамику – плюс 12,5%», – заявил Собянин.

По словам мэра Москвы, значительно вырос выпуск конкретных видов продукции. Производство кабельных изделий увеличилось почти в три раза. Выпуск компьютерных, электронных и оптических изделий поднялся на 39,1%, а фармацевтических субстанций – на 29,4%.

В последнее время город делает ставку на высокотехнологичные производства, что позволяет укреплять лидирующие позиции. Столичные товары, включая лекарства и средства реабилитации, востребованы по всей России и помогают развивать инфраструктурные проекты, подчеркнул Собянин.

Президент России Владимир Путин заявил о значительном росте объемов отечественной обрабатывающей промышленности.

В августе прошлого года Собянин сообщил о двукратном увеличении выпуска фармацевтических субстанций.

Весной прошлого года Собянин объявил о новой волне индустриализации в Москве.