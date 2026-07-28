Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
Швейцарское судно с туристами село на мель на Дунае в Румынии
Лайнер Viking Ullur под флагом Швейцарии сел на мель на Дунае в Румынии
Круизный лайнер под флагом Швейцарии застрял на обмелевшем участке реки вблизи румынского села Гырла-Маре из-за критического падения уровня воды в Дунае.
Администрации порта Дробета-Турну-Северин сообщила, что на борту теплохода, севшего на мель теплохода Viking Ullur находятся 186 туристов и 52 члена экипажа, передает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что жизням людей ничто не угрожает. Команда не запрашивала помощь для эвакуации, а происшествие не нарушило движение по основному фарватеру.
Сильная засуха на юге страны привела к падению расхода воды в Дунае до 1,65 тыс. кубометров в секунду. Специалисты зафиксировали обмеление реки до исторического минимума, который сопоставим с показателями 2005 года.
Накануне Минэнерго Румынии приостановило работу энергоблока АЭС Чернаводэ из-за рекордного обмеления Дуная.
В начале года у берегов Темрюка оказалось на мели грузовое судно под флагом Вануату.