Грузовое судно село на мель у берега в Темрюке

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, грузовое судно, шедшее под флагом Вануату, село на мель в Темрюкском районе Краснодарского края неподалеку от мыса Железный Рог.

Судно находилось без груза и оказалось всего в 50 метрах от берега. В оперативном штабе региона подчеркнули, что пострадавших в результате происшествия нет.

Уточняется, что информация о происшествии была размещена в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты приступили к эвакуации экипажа китайского судна An Yang 2, севшего на мель у города Невельска в Сахалинской области.

Судно Rapid, следовавшее из Бартына в Черноморск, встало на мель из-за сильного шторма у турецкого побережья, а часть команды уже эвакуировали вертолетами.

В акватории реки Дон около Константиновска сухогруз с российским экипажем и грузом пшеницы на борту длиной 128 метров остановился аварийно.