В АТОР сообщили о размещении российских туристов в отелях ОАЭ

Российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях, для них организован продленный отдых или смена гостиницы, рассказала глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
Большинство российских туристов, которые временно не могут вылететь из Объединённых Арабских Эмиратов, уже размещены в отелях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров (АТОР) Майю Ломидзе. В Эмиратах сейчас находятся около 20 тыс. россиян, рейсы многих из них отменены или перенесены на неопределённый срок из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.
Ломидзе подчеркнула: «Подавляющее большинство из них (туристов – ред.) расселены в отеле, их отдых либо продлевается, либо их перевозят в другой отель». Туроператоры продолжают заниматься вопросами расселения и организации временного пребывания туристов.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
