Марочко сообщил об освобождении более 80 поселений в зоне СВО за зиму
За зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские военнослужащие за зимний период освободили более 80 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что всего под российский контроль перешло почти 1400 кв. км территории в зоне СВО.
По словам Марочко, только в декабре было освобождено 34 населенных пункта, что соответствует более 540 кв. км. В январе силы России взяли под контроль 24 населенных пункта и около 470 кв. км, а в феврале еще 24 населенных пункта – это более 360 кв. км. Эксперт отметил, что за зиму российские войска улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника на нескольких участках.
Кроме этого, Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины за зиму потеряли порядка 119 500 солдат и наемников, причем самые большие потери пришлись на декабрь. Он отметил: «Санитарные и безвозвратные потери противника в декабре составили почти 50 000 украинских боевиков и наемников, в январе – около 35 000, в феврале – свыше 34 500».
Также, по данным Марочко, за три зимних месяца украинская сторона лишилась около 16 300 беспилотников, 1400 танков и других бронированных машин, 1600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 1100 складов боеприпасов, топлива и материальных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике. Подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.
Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.