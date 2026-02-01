На Украине земля для мемориального кладбища стала поводом для скандала

Tекст: Катерина Туманова

Коллегия Верховного суда отклонила кассационные жалобы Киевской ОВА и госучреждения «Национальное военное мемориальное кладбище», оставив в силе решения предыдущих инстанций. Последние изъятие земли под мемориальный комплекс признали противоправным, так как эти земли входят в заповедный фонд, где вырубка запрещена, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Этим решением строительство на кладбище останавливается, хотя захоронения там ведутся с августа 2025 года.

Решение суда среди военных вызвало недовольство и протесты, они призывают общественность защищать военное кладбище, от суда требуют отменить решение.

При том, что местные жители выступали против строительства кладбища, напоминает ТАСС. По словам жителей, под выбранным для кладбища земельным участком находятся высокие грунтовые воды, могилы могут подтапливаться, что грозит 12 сёлам Киевской области.

Несмотря на протест и решения суда, было проведено торжественное открытие кладбища с участием Владимира Зеленского, напоминает агентство. Оно строилось, пока жители протестовали и выражали недовольство. В июле 2025 года в кабмине Украины сообщили о 6 тыс. мест для первых захоронений.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. На кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times.

В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет кладбище.