Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Магдалиновки Запорожской области и Садового Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад с горючим.

Также в результате активного наступления подразделений группировки «Запад» освобожден Купянск-Узловой в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии возле Ковшаровки, Нечволодовки, Новоосиново, Сенькови Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника составили более 210 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах Ржаного, Садков, Сосновки и Хотени Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Зыбино, Пролетарским и Чугуновкой, перечислили в оборонном ведомстве.

Противник при этом потерял свыше 170 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре склада боеприпасов и матсредств.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Дружковки, Константиновки, Краматорска, Новодмитровки, Резниковки и Славянска ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии под Белицким, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецким ДНР и Новоподгородним Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Александровки Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Горького, Зализничного и Риздвянки Запорожской области. Противник потерял более 390 военнослужащих и восемь бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее во вторник глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

В минувшие выходные российские войска освободили Старицу в Харьковской области, а до этого освободили Симиновку в Харьковской области.