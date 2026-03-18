Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО
Обвиняемый в похищении девятилетний девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО, он покончил с собой, сообщили в силовых структурах региона.
Мужчина, проходивший обвиняемым по громкому делу о похищении ребенка, был найден мертвым в следственном изоляторе Смоленска, передает РИА «Новости».
По словам источника, тело мужчины обнаружили в камере, и собеседник подтвердил, что речь идет о самоубийстве.
Девятилетняя девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля, когда вышла выгуливать собаку, которая вскоре вернулась домой одна. Поиски ребенка велись несколько дней, привлекались сотрудники Следственного комитета и МВД.
Вечером 26 февраля девочку нашли живой в одной из квартир города, где вместе с ней находился мужчина 1983 года рождения. Позже задержали его сожительницу. Обоим фигурантам было предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетней, суд отправил их под арест на два месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемых в похищении девятилетней девочки в Смоленске отправили под стражу. Оперативники раскрыли подробности похищения, уточнив ход расследования.
Дочь сожительницы подозреваемого ранее рассказала о его странностях, которые заметила в поведении мужчины.