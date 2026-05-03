Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев

Эксперт Шира заявил об угрозе масштабного отключения водоснабжения на Украине

Tекст: Вера Басилая

Вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира заявил, что некоторые города на Украине, в том числе Киев, могут остаться без воды. По его словам, в Киеве есть несколько входов и разветвленных сетей, поэтому, скорее всего, возможны только почасовые отключения, что не критично. Однако в городах с одной магистралью, например, в Одессе, ситуация может быть гораздо серьезнее, передает РИА «Новости».

Шира отметил, что насосные станции для крупных городов производятся от шести до 12 месяцев, а на Украине такие мощности отсутствуют, поскольку советские заводы больше не функционируют. Поэтому даже при наличии средств оборудование придется долго ждать. Эксперт посоветовал жителям заранее иметь запас воды в двадцатилитровых бутылях и найти альтернативный источник воды в пределах километра пешком, например, скважину или колодец.

По словам Ширы, если поблизости есть такой источник, «жить можно, пусть и с ведром», а если источника нет – после исчерпания запасов воды остается только эвакуироваться. Президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий подчеркнул, что так называемый «вотераут» гораздо страшнее блэкаута. Он добавил, что водоканалы – это подземная система из тысяч километров сетей, и при массовых повреждениях их крайне сложно и долго восстанавливать.

По данным издания «Телеграф», общие потери водной инфраструктуры на Украине оцениваются в 7,8 млрд долларов, а для полного восстановления понадобится 17,5 млрд долларов в течение 10 лет. При этом большая часть критического оборудования больше не производится на Украине.

Ранее энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, а самая тяжелая ситуация была в Киеве.