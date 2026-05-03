Задержанные поезда в Калининград возобновили движение через Белоруссию

Tекст: Ольга Иванова

Задержанные из-за аварии в Литве поезда калининградского направления возобновили движение, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в каунасском районе, где сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии.

В результате происшествия на территории Литовских железных дорог были временно остановлены пять пассажирских составов. Среди них поезда, следовавшие из Калининграда в Адлер и Москву, а также из Москвы и Петербурга в Калининград.

«В 15.15 поезд №147 Москва – Калининград отправился со станции Гудогай. Далее возобновляется движение поездов №29 Москва – Калининград и №79 Санкт-Петербург – Калининград», – сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Белорусские железнодорожники уточнили, что всем пассажирам задержанных рейсов предоставили необходимую помощь, питание, питьевую воду и медицинское сопровождение. На станциях Гудогай и Молодечно, где находились поезда, был обеспечен общественный порядок. В настоящее время составы следуют в пункты назначения по своим маршрутам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила компания «Литовские железные дороги».



