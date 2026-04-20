  • Новость часаАгентство Bloomberg назвало дату возобновления Киевом прокачки нефти по «Дружбе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    6 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    20 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    4 комментария
    20 апреля 2026, 21:48 • Новости дня

    Роспотребнадзор назвал страну-производителя детского питания HiPP с крысиным ядом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продукт детского питания HiPP, в котором в Австрии был обнаружен крысиный яд, не поставляется на российский рынок, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Производство этого питания осуществляется на заводе в Германии, и никаких данных о выявлении или поставках опасной продукции в Россию не поступало, передает РИА «Новости».

    Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что полиция Австрии обнаружила токсичное вещество в одной из банок детского питания HiPP.

    Компания «Хипп Русь» сообщила Роспотребнадзору, что сейчас проводится расследование инцидента с детским питанием в трех странах: Австрии, Чехии и Словакии. Российское ведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок за рубеж и не приобретать названную продукцию для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку детского питания HiPP после новостей о возможном обнаружении крысиного яда в продуктах этой марки в Австрии.


    20 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    Медведев: За три года 1,5 тыс. фронтовиков стали депутатами «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние три года почти полторы тысячи участников спецоперации на Украине были избраны депутатами от «Единой России», рассказал председатель партии Дмитрий Медведев на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    По его словам, многие из фронтовиков пользуются авторитетом и доверием среди жителей своих городов и сел.

    Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будет поддерживать новых депутатов, а участие ветеранов спецоперации в местном самоуправлении может стать для некоторых стартом длинной политической карьеры. Он отметил, что для участников СВО существуют федеральные и региональные программы, а также образовательные проекты партии, однако важно, чтобы и на уровне муниципалитетов появлялись собственные инициативы.

    Медведев напомнил, что в рамках народной программы «Единой России» удалось реализовать множество важных проектов: жители теперь имеют доступ к цифровым сервисам, расширились возможности в образовании, медицине и сфере досуга.

    За пять лет в стране благоустроено примерно 50 тыс. общественных и дворовых территорий, а свыше 1,5 тыс. проектов малых городов и исторических поселений получили гранты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    С 2019 года в России создано более миллиона новых мест в школах и свыше 250 тыс. мест в детских садах, отремонтировано 6,5 тыс. школ, половина из которых в сельской местности. Проведена модернизация 900 детских школ искусств и ремонт 1,5 тыс. культурных учреждений на селе.

    По словам Медведева, большинство партийных проектов направлены на развитие современной инфраструктуры муниципалитетов: создаются общественные пространства, спортивные залы, музеи, библиотеки, школы и детские сады.

    Он также отметил, что партия продолжит программу социальной газификации, которая уже позволила подключить к газу более 1,2 млн домовладений. Медведев подчеркнул значимость этой программы и пообещал расширить ее охват, чтобы повысить комфорт жизни еще большего числа людей.

    Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые своими добросовестными действиями приносят пользу регионам. Он отметил, что местная власть всегда ближе к людям и ежедневно сталкивается с большими ожиданиями и запросами общества, поэтому государство должно предпринять шаги по их поддержке и защите.

    Форум, в рамках которого выступил Медведев, проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина и организуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. В этом году мероприятие объединило 7 тыс. представителей муниципальных органов и власти из разных регионов страны.

    В списке участников значатся также делегации из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других стран. На форуме обсуждаются гуманитарная миссия, роль партии как «моста» между обществом и государством, а также задачи депутатов в обеспечении защиты интересов граждан на местах.

    Комментарии (4)
    20 апреля 2026, 03:57 • Новости дня
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как во время представления в ростовском Цирке Династии Довгалюк один из тигров выпрыгнул в зал к зрителям.

    Видео опубликовано изданием 161.ru.

    На арене находились три тигра и два дрессировщика. Манеж был отделен от зрительного зала специальной сеткой, натянутой на круглую конструкцию под куполом. Неожиданно защитное ограждение рухнуло вниз.

    Падение конструкции сильно напугало животных. Тигры начали метаться по манежу, после чего один из них перепрыгнул через барьер и бросился прямо в ряды со зрителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция организовала проверку после прыжка тигра к зрителям в ростовском цирке.

    Комментарии (12)
    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    Нетаньяху потрясло разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане израильским солдатом
    Нетаньяху потрясло разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане израильским солдатом
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о глубоком потрясении из-за инцидента с повреждением статуи Иисуса Христа, об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Политик подчеркнул, что разделяет чувства большинства граждан страны.

    «Вчера, как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛа повредил католическую религиозную икону на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот поступок», – написал премьер-министр.

    Политик сообщил о начале расследования действий военнослужащих израильскими профильными ведомствами. По его словам, к виновным в вандализме будут применены суровые дисциплинарные меры. Глава кабмина также напомнил, что Израиль остается единственным государством на Ближнем Востоке, обеспечивающим свободу вероисповедания для всех конфессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана. Военные власти начали расследование этого инцидента.

    Комментарии (25)
    20 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    Bloomberg: Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу на выборах в Болгарии
    Bloomberg: Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу на выборах в Болгарии
    @ Valentina Petrova/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Политическое объединение «Прогрессивная Болгария» уверенно выигрывает восьмые с 2021 года парламентские выборы, набирая 44% голосов избирателей.

    Румен Радев обеспечил своей партии 135 из 240 мест в парламенте, передает Bloomberg.

    Политик выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву.

    Он покинул пост президента в январе ради участия в избирательной кампании.

    «Прогрессивная Болгария побеждает безоговорочно. Это победа надежды над недоверием, свободы над страхом и, наконец, морали», – заявил 62-летний Румен Радев журналистам.

    Конкуренты победителя значительно отстали. Проевропейский альянс занял второе место с 14 процентами голосов, а партия бывшего премьера Бойко Борисова оказалась третьей. Явка составила около 50%, что заметно превышает показатели прошлых выборов, при этом социалисты впервые покинули парламент.

    Новый лидер планирует сосредоточиться на повышении конкурентоспособности европейской промышленности и обеспечении поставок дешевых энергоносителей. Радев также отметил, что Европе сейчас необходимо критическое мышление и прагматичные действия. Для реализации инициативы по обновлению судебного совета новому премьеру потребуется поддержка 160 депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Румен Радев объявил об уходе с поста президента ради участия в парламентских выборах.

    Политическое объединение бывшего главы государства уверенно опередило конкурентов по итогам голосования.

    Президент Сербии Александр Вучич поздравил политика с успехом на выборах.

    Комментарии (16)
    20 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Матвиенко: Люди должны быть равномерно расселены по России

    Матвиенко: Проблема обезлюживания территорий – стратегическая угроза для России

    Матвиенко: Люди должны быть равномерно расселены по России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема обезлюживания территорий представляет собой стратегическую угрозу для России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Россия исторически не является страной агломераций и мегаполисов, передает РИА «Новости».

    «Обезлюживание территорий – для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить – ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», – сказала Матвиенко во время панельной дискуссии на форуме «Малая родина – сила России».

    По ее мнению, стране необходимо добиваться равномерного расселения – чтобы люди строили просторные дома по всей стране, а не ютились в квартирах в крупных городах вдали от родных мест. Матвиенко считает, что это позволит создавать большие семьи, что важно для будущего России.

    Политик отметила, что подобные тенденции уже проявляются в стране, однако требуется поддержка на всех уровнях власти – от муниципального до федерального.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России на начало 2024 года насчитывается 16 городов с численностью населения более миллиона человек, в которых проживает почти четверть всего населения страны. Лидерами остаются Москва и Петербург, а третье место по-прежнему удерживает Новосибирск.

    Комментарии (55)
    20 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    @ @kormanyzat

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хочет, чтобы глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр вернул средства «Ощадбанка», заблокированные при Викторе Орбане, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на возвращение средств «Ощадбанка», которые были заблокированы Венгрией при Викторе Орбане, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев намерен обсудить этот вопрос с главой победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром. Зеленский подчеркнул: «Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть».

    Напомним, 6 марта на территории Венгрии были задержаны семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. По информации властей, они пытались провести через границу крупную сумму – 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В числе задержанных оказался бывший генерал украинских спецслужб.

    Все участники группы были депортированы на Украину в тот же день. Виктор Орбан сообщил, что судьба этих средств будет определена после выяснения их принадлежности, а пока деньги останутся заблокированными. Он также высказал мнение, что эти средства могли использоваться для поддержки венгерской оппозиции накануне выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Орбан подписал указ о заморозке средств украинского «Ощадбанка».

    Сама финансовая организация потребовала от Будапешта вернуть конфискованные ценности.

    Комментарии (16)
    20 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
    ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Пятигорске сотрудники ФСБ задержали гражданку Германии с самодельной бомбой в рюкзаке, которую планировали дистанционно подорвать возле силового ведомства, сообщили в ведомстве.

    Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт, который планировался киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края при участии гражданки Германии, передает РИА «Новости».

    Женщина 1969 года рождения была задержана возле одного из силовых объектов в Пятигорске, где специалисты ФСБ при осмотре ее рюкзака обнаружили самодельное взрывное устройство.

    В ЦОС ФСБ сообщили, что мощность бомбы составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, устройство было снабжено поражающими элементами. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать работу взрывного устройства до его активации.

    По информации ФСБ, дистанционный подрыв должен был осуществить гражданин одной из республик Центральной Азии 1997 года рождения, сторонник радикальной идеологии. Его действия координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов международной террористической организации, запрещенной в России. Женщина должна была погибнуть на месте взрыва.

    Кроме того, выяснилось, что задержанная гражданка Германии была вовлечена в преступную деятельность как дроппер и участвовала в мошеннических схемах против российских граждан на протяжении длительного времени.

    Суд арестовал граждан Украины и Молдавии по делу о подготовке теракта в Москве. 

    ФСБ задержала жителя Запорожской области за передачу данных спецслужбам Украины.

    В Крыму задержали пособников украинских телефонных мошенников.

    Комментарии (6)
    20 апреля 2026, 01:30 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли

    Вооруженные силы Ирана заявили об атаке БПЛА на американские военные корабли

    Иран заявил об атаке на американские военные корабли
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран применил беспилотники против флота США после обстрела и перехвата американцами иранского судна, сообщил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил.

    Указывается, что американские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли иранский корабль, вывели из строя его навигационную систему, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В ответ на захват судна, которое направлялось из Китая в Оманский залив, Иран атаковал корабли США дронами. Иранская сторона обвинила США в «пиратстве» и пригрозила продолжать отвечать на подобные американские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о захвате военнослужащими грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе. Американские военные подтвердили, что взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения.

    Комментарии (5)
    20 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
    Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
    @ Szilard Koszticsak/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Петер Мадьяр, лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса», сообщил на пресс-конференции, что министром иностранных дел нового правительства станет Анита Орбан.

    «Министром иностранных дел правительства »Тисы« будет Анита Орбан, которая приняла предложение», – заявил Мадьяр, передает РИА «Новости».

    Орбан является советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-2015 годах работала в МИД, где занималась вопросами энергетической безопасности. Ожидается, что сменив на посту главу МИД Петера Сийярто, она будет противодействовать поставкам в Венгрию российских нефти и газа.

    51-летняя Орбан родом из небольшого города Береттьюйфалу, где проживает около 14 тысяч человек. В одном из недавних выступлений она охарактеризовала себя как «типичную девушку из глубинки».

    После окончания Университета Корвина в Будапеште она продолжила обучение и работала в США, затем заняла должность посла по особым поручениям в венгерском МИД, а позже трудилась в лондонском офисе телекоммуникационного гиганта Vodafone. В дипломатическом ведомстве Орбан курировала вопросы энергетической безопасности, уделяя особое внимание снижению зависимости Венгрии от российских нефти и газа.

    Напомним, на прошедших выборах в венгерский парламент оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.

    Комментарии (4)
    20 апреля 2026, 12:56 • Новости дня
    ФСБ задержала главу управления МЧС Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель руководящего состава спасательного ведомства в Брянской области оказался под следствием из-за подозрений в незаконном покровительстве коммерческой организации, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    ФСБ и МВД выявили и пресекли противоправную деятельность должностного лица из числа руководящего состава регионального ГУ МЧС, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, он причастен к превышению должностных полномочий в интересах коммерческой структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае силовики задержали главу регионального министерства ГО и ЧС Сергея Штрикова по делу о превышении полномочий.

    Комментарии (5)
    20 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Мерц решил созвать совбез для обсуждения топливного кризиса в Германии
    Мерц решил созвать совбез для обсуждения топливного кризиса в Германии
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин, из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом, включая авиакеросин, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    На открытии ярмарки в Ганновере Мерц подчеркнул: «В ближайшее время мы созовем заседание Национального совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения снабжения топливом».

    Отдельно он остановился на вопросе поставок в Германию авиакеросина, заявив, что ситуация остается напряженной, однако гарантировал наличие поставок. По словам канцлера, власти страны готовы принять меры в случае дальнейшего обострения.

    Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее заявил, что у Европы осталось около шести недель запасов авиационного топлива. Бироль отметил, что если экспорт нефти через Ормузский пролив, который вновь заблокирован из-за конфликта, не будет восстановлен, авиакомпании будут вынуждены отменять рейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Европейские авиакомпании начали отказываться от ряда маршрутов на фоне блокировки Ормузского пролива.

    Немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за ожиданий скачка цен на бензин.

    Комментарии (8)
    20 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне заявила, что украинским спортсменам и болельщикам годами внушали негативное отношение к россиянам через ложные ценности.

    Ишмуратова заявила, что спортсменам и болельщикам на Украине годами прививали негативное отношение к россиянам, передает РИА «Новости». По ее словам, раньше между народами были прекрасные отношения, а конкуренция оставалась исключительно на спортивной трассе.

    «Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна», – подчеркнула спортсменка.

    Чемпионка добавила, что процесс начался с изменения системы образования и превращения в национальный символ Степана Бандеры, которого она назвала настоящим садистом. Ишмуратова отметила глубокое укоренение подобных взглядов в подсознании людей, которым внушили вину русских во всех бедах.

    Бандера являлся лидером запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская). Ее боевое крыло в годы Великой Отечественной войны сотрудничало с гитлеровцами и участвовало в массовом уничтожении мирного населения, включая Волынскую резню.

    Ранее на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    Власти на Украине рассмотрели возможность перезахоронения Степана Бандеры на территории страны.

    Замглавы Совбеза Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима.

    Комментарии (17)
    20 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Глава новосибирского Минсельхоза лишился поста

    Глава новосибирского Минсельхоза Шинделов лишился поста

    Глава новосибирского Минсельхоза лишился поста
    @ Минсельхоз Новосибирской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку министра сельского хозяйства Андрея Шинделова из-за провалов в работе ведомства, включая проникновение на территорию региона опасных заболеваний животных.

    «Поводом для этого стали накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы, неоперативность доведения мер господдержки для сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности», – заявил губернатор, передает РИА «Новости».

    Травников подчеркнул, что впервые за многие десятилетия власти допустили проникновение в область опасных болезней животных. Кандидатуру преемника уволенного министра должны согласовать в ближайший четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине февраля власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения бешенства и пастереллеза. Позже специалисты завершили изъятие больного скота в очагах инфекции.

    Комментарии (19)
    20 апреля 2026, 10:21 • Новости дня
    Проевропейская правящая коалиция в Румынии оказалась на грани развала
    Проевропейская правящая коалиция в Румынии оказалась на грани развала
    @ Andreas Gora/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Румынии Илие Боложан намерен проигнорировать призыв крупнейшей правящей партии уйти в отставку, что может привести к распаду правящего альянса, сообщает Bloomberg.

    Румыния готовится к новым политическим потрясениям, поскольку премьер-министр Илие Боложан намерен проигнорировать призыв крупнейшей правящей партии уйти в отставку, передает Bloomberg.

    Социал-демократы планируют лишить его поддержки из-за политики жесткой экономии и плохой координации в коалиции.

    Боложан, возглавляющий младшую Либеральную партию, заявил о намерении остаться на посту. В ответ социал-демократы могут инициировать вотум недоверия в ближайшие недели. Это грозит распадом проевропейской коалиции, сформированной десять месяцев назад после отмены президентских выборов.

    Политическая нестабильность вызывает тревогу у инвесторов и рейтинговых агентств. Они предупреждают, что стабильность необходима для сокращения рекордного бюджетного дефицита и сохранения кредитного рейтинга страны.

    «С понедельника у нас будет новая политическая реальность», – заявил лидер социал-демократов Сорин Гриндяну. Он добавил, что партия сама определит свой дальнейший путь, даже если это будет означать переход в оппозицию.

    Потеря поддержки социал-демократов оставит Боложана без парламентского большинства. В случае отставки министров от СДП у премьера будет 45 дней на получение вотума доверия. Боложан отметил, что готов возглавить правительство меньшинства, хотя и признал сложность формирования большинства в парламенте.

    Предыдущий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о своей отставке из-за выхода социал-демократов из коалиции.

    Впоследствии мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента страны.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    MWM: «Искандер-К» создает серьезную угрозу для тыла стран НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский ракетный комплекс «Искандер-К» представляет собой серьезную угрозу для тыловых объектов стран НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Military Watch Magazine, несмотря на популярность «Искандера-М», оснащенного баллистическими ракетами, именно версия с крылатыми ракетами способна нанести больший урон инфраструктуре альянса в случае крупномасштабного конфликта, передает РИА «Новости».

    «И хотя его часто затмевает комплекс «Искандер-М», оснащенный баллистическими ракетами, угроза, которую он создает для тыловых объектов стран НАТО в случае полномасштабной войны, может оказаться гораздо серьезнее», – говорится в публикации. Издание отмечает, что среди ключевых преимуществ «Искандера-К» – увеличенная дальность, низкая заметность и способность преодолевать современные системы ПВО.

    В отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты «Искандера-К» летят медленнее, но их сложнее обнаружить и отследить. Они способны маневрировать на малой высоте, используя рельеф местности, что делает их перехват крайне затруднительным.

    Military Watch Magazine также обращает внимание, что из-за продолжающегося конфликта на Украине возможности ПВО стран-членов НАТО заметно сократились. Большое количество зенитных ракет, радиолокационных станций и командных пунктов было передано ВСУ, что истощило запасы альянса. Аналогичные проблемы, по данным издания, наблюдаются и у США, где комплексы ПВО были задействованы против Ирана.

    Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что удары ракетами комплекса «Искандер-М» значительно подорвали возможности противовоздушной обороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил о планах западных стран создать новый военный альянс с ключевой ролью Украины.

    Комментарии (2)
    Главное
    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз
    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    Шесть самолетов ВВС США прибыли в Пакистан для обеспечения переговоров Вэнса с Ираном
    Моргенштерна оштрафовали на 7 млн рублей за нарушение закона об иноагентах
    Минздрав сообщил о росте числа мальчиков с ожирением в России
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    Умер самый известный российский двойник Аллы Пугачевой

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой

    Власти Латвии признают, что больше «не могут содержать» единственную прибалтийскую авиакомпанию. И все равно при этом airBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро под предлогом повышения цен на топливо из-за иранского кризиса. Почему вот уже много лет эта структура приносит одни убытки, а латвийский налогоплательщик покорно покрывает их из собственного кармана? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации