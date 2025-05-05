Премьер Румынии объявил об отставке и выходе его партии из коалиции

Премьер Румынии Чолаку сообщил о роспуске коалиции и сложении полномочий

Tекст: Евгения Караваева

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о своей отставке и выходе Социал-демократической партии из правящей коалиции, сообщает РИА «Новости».

Политик заявил: «В декабре была создана коалиция с двумя целями: чтобы у нас было стабильное правительство с большинством в парламенте и чтобы у коалиции был кандидат, который станет президентом. Одно из двух не получилось, это значит, что коалиция в нынешнем составе нелегитимна. Я предложил коллегам по партии выйти из коалиции, что ведет к моей отставке с поста премьер-министра, что я сделаю после встречи с вами».

Чолаку уточнил, что социал-демократы не будут поддерживать никого из участников второго тура президентских выборов. Также он опроверг возможность создания новой коалиции с партией «Альянс за объединение румын», поддерживающей кандидата Джеордже Симиона во втором туре.

По итогам первого тура президентских выборов в Румынии 4 мая, во второй тур вышли лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион и мэр столицы Никушор Дан. Второй тур намечен на 18 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку пообещал поддержать избранного президента США Дональда Трампа в его стремлении прекратить конфликт на Украине. Выборы в Румынии подорвали политическую уловку Евросоюза.