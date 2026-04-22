Кремль анонсировал вручение Путиным госнаград российским чемпионам мира по боксу
Президент России Владимир Путин в ближайшую среду лично вручит государственные награды отечественным спортсменам, завоевавшим титулы чемпионов мира по боксу.
Торжественное мероприятие состоится в столице уже на этой неделе, отмечается в заявлении, опубликованном на платформе Max. Глава государства отметит выдающиеся заслуги отечественных спортсменов на международной арене.
«В Екатерининском зале Кремля почти все готово к церемонии вручения президентом государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил российских боксерш с победой на чемпионате мира в Сербии.
Ранее глава государства вручил высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры и науки.
Также российский лидер отметил госнаградами победителей Паралимпийских игр в Париже.