Кремль анонсировал вручение Путиным госнаград российским чемпионам мира по боксу

Торжественное мероприятие состоится в столице уже на этой неделе, отмечается в заявлении, опубликованном на платформе Max. Глава государства отметит выдающиеся заслуги отечественных спортсменов на международной арене.

«В Екатерининском зале Кремля почти все готово к церемонии вручения президентом государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил российских боксерш с победой на чемпионате мира в Сербии.

Ранее глава государства вручил высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры и науки.

Также российский лидер отметил госнаградами победителей Паралимпийских игр в Париже.