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Путин поздравил российских боксерш с победой на ЧМ–2025
Президент России Владимир Путин поздравил российских боксерш с триумфом на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) среди женщин, подчеркнув их талант и мастерство.
Путин поздравил Нуне Асатрян, Елену Гапешину, Анастасию Шамонову и Салтанат Меденову с победой на чемпионате мира Международной ассоциации бокса среди женщин, который состоялся в Сербии.
В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что спортсменки продемонстрировали талант и мастерство на пути к завоеванию золота в этом престижном турнире. Он подчеркнул, что их честные и бескомпромиссные поединки заслужили признание зрителей, а также проявили чемпионский настрой, силу характера и воли. «Молодцы!» – добавил президент в своем обращении.
По словам Путина, общекомандная победа российской сборной в сербском городе Ниш станет источником вдохновения для дальнейших достижений в спорте и жизни. Президент пожелал спортсменкам крепкого здоровья, благополучия и удачи на их будущем пути.
Ранее Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с его победой на чемпионате мира в Тиране в неолимпийских весовых категориях.