Пезешкиан распорядился провести фестиваль русской культуры в Иране

Пезешкиан поручил провести фестиваль русской культуры в Иране

Tекст: Вера Басилая

Пезешкиан заявил, что иранская сторона окажет содействие в проведении культурных мероприятий и открытии представительства российского телевидения в Тегеране, передает ТАСС.

«Есть такой запрос со стороны российских коллег – провести фестиваль русской культуры в Тегеране и открыть там корреспондентский пункт российских СМИ. Я уже дал поручение, чтобы этим быстро занялись, и уже есть положительный ответ. Уже решены все вопросы, связанные с открытием корпункта ВГТРК в Тегеране, и остается только продолжить в рабочем порядке этот процесс», – отметил иранский лидер.

Он добавил, что Иран готов принять российских культурных деятелей для проведения фестиваля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили развитие взаимодействия двух стран в нефтегазовой отрасли.

Путин заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.