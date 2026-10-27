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Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву БПЛА
Собянин: Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.
Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, которые летели по направлению к Москве, сообщил Собянин в Max.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил глава города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех направлявшихся к столице беспилотников. В тот же день градоначальник сообщил о ликвидации шести летевших к Москве беспилотников.
В пятницу глава города заявил об уничтожении четырех аппаратов средствами противовоздушной обороны.