Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Лавров заявил об участии украинских военных в африканских терактах
Иностранные спонсоры начали привлекать кадровых военнослужащих киевского режима к организации масштабных террористических атак на территории африканских государств. Подобная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у российских властей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Подобная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у российских властей, передает РИА «Новости».
«Тревожит информация о том, что те, кто организует и оплачивает из-за границы вот эти операции незаконных вооруженных формирований, задействуют и украинцев. Причем не наемников, а военнослужащих», – заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Дипломат подчеркнул, что происходящее перестало быть набором разрозненных нападений. По его оценке, данные действия превратились в полноценный государственный терроризм, направленный против стран Сахеля.
Соответствующие заявления прозвучали по итогам переговоров с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Африканский коллега прибыл в Москву с рабочим визитом, который продлится до 19 августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении африканских радикальных группировок украинскими военными инструкторами.
Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко отметил попытки Киева создать второй фронт против Москвы на континенте.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал об активном привлечении террористами украинских наемников для вооруженных вылазок.