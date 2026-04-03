Politico назвала пять сценариев разрушения НАТО Трампом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США усилил угрозы в адрес НАТО, выразив недовольство отказом союзников поддержать США в войне против Ирана, сообщает Politico.

Он заявил, что «абсолютно» рассматривает возможность выхода из альянса, подчеркнув: «Я разочарован в них... если бы мне действительно понадобились они, их бы не было рядом».

Politico выделяет пять сценариев, по которым США могли бы подорвать основы НАТО при втором президентском сроке Трампа.

Первый сценарий – усиление антинатовской риторики. Постоянные сомнения президента США в надежности статьи 5 уронили бы доверие к коллективной обороне альянса. Как объяснила независимый эксперт по безопасности Герлинде Нихус, такие высказывания разрушают доверие и провоцируют противников, включая Россию и Китай, проверять прочность союза.

Второй путь – роль «спойлера»: США могут тормозить работу альянса изнутри, блокируя согласование важных документов или отказываясь платить взносы в общий бюджет. Обсуждается и введение модели «pay-for-play», при которой страны, не выполнившие свои обязательства по расходам, могут лишиться права участвовать в совместных миссиях и обсуждении применения статьи 5.

Третий вариант – частичный вывод американских войск из Европы. Сейчас там размещено до 85 тыс. военных США, однако по закону 2025 года численность не должна опускаться ниже 76 тысяч без одобрения Конгресса. Эксперты считают, что даже вывод девяти тысяч солдат не станет катастрофой для альянса, но станет серьезным ударом по его слаженности.

Четвертый сценарий – «мягкий выход»: США могут отказаться от участия в четырехлетнем военном планировании НАТО или бойкотировать работу альянса, что фактически парализует принятие решений.

Самый радикальный пятый путь – официальный выход из НАТО, который требует одобрения двух третей Сената и занимает год, однако президент США теоретически может попытаться выйти в одностороннем порядке, как это было с Договором по открытому небу.

В заключение эксперты и дипломаты НАТО подчеркивают: даже обсуждение подобных шагов со стороны США уже ставит под удар всю систему коллективной безопасности, на которой держится альянс, а выход США из НАТО они считают крайне маловероятным, но опасным сценарием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью Telegraph всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал обсуждение возможного выхода США из НАТО вредным для альянса и всех его членов.

Ранее Дональд Трамп предупредил о плохих последствиях для будущего НАТО при отказе союзников помочь США с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.