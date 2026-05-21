За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.11 комментариев
Иран начал изучать ответ США по инициативе о прекращении огня
Тегеран приступил к анализу комментария Вашингтона к состоящему из 14 пунктов проекту мирного урегулирования конфликта, сообщил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.
«На основе того же состоящего из 14 пунктов текста, предоставленного Ираном, несколько раз происходил обмен сообщениями, мы получили изложение позиции американской стороны и в настоящее время изучаем ее», – цитирует Багаи ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные инициативы по завершению конфликта.
До этого США отвергли предыдущее предложение Ирана из-за разногласий по ядерной программе.