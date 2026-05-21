Гадалка Ермака призналась, над чем не могла сдержать хохота
Киевский астролог Вероника Аникиевич, которая помогала экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку в подборе кадров, призналась в невозможности победить коррупцию из-за гороскопа ведомства.
Астролог Ермака предрекла сомнительное будущее Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), потому что с таким гороскопом, как у ведомства, коррупцию в стране можно только возглавить, передает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети гадалки.
«Посмотрела ради интереса карту НАБУ, по дате создания 16 апреля 2015 год. <...> Я не могу с этого! [Смеюсь] в голос! Эта структура такой же антикоррупционер примерно, как я испанский летчик. С таким гороскопом, я вам скажу, коррупцию побороть не получится, возглавить можно, а побороть – нет», – написала Аникиевич летом 2025 года.
По ее словам, гороскоп свидетельствует, что НАБУ создавалось не для борьбы с коррупцией. Она считает, что бюро выступает инструментом обслуживания интересов конкретных олигархов и управляется ими в их интересах.
Эксперт по звездам просила подписчиков рассказать о достижениях ведомства за десять лет, так как сама слышала только о заказных политических расследованиях.
В мае текущего года САП Украины предъявила Андрею Ермаку обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.
В ходе следствия выяснилось, что Ермак обсуждал назначения людей на госпосты с астрологом Аникиевич, которая была записана в его телефоне как «Вероника Феншуй Офис». Даты рождения кандидатов на высокие посты присылались гадалке, чтобы выяснить перспективы сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку обвинения в финансовых махинациях, а судья запретил общаться с личным астрологом.
Ранее политик пытался навести порчу на своих конкурентов с помощью гадалки, а в декабре 2025 года при обыске НАБУ у Ермака обнаружили куклу вуду и оккультные предметы.