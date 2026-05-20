Глава парламента Крыма указал, как следует относиться к угрозам Литвы Калининграду

За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.
Глава парламента Крыма указал, как относиться к угрозам Литвы Калининграду
Слова главы литовского МИД Кестутиса Будриса о возможных атаках на российскую военную инфраструктуру являются исключительно отвлекающим маневром и попыткой давления, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Очередная провокация, с целью надавить на нервную систему России. Именно так надо ко всем этим заявлениям относиться», – заявил он в беседе с РИА «Новости».
Напомним, глава МИД Литвы Будрис призвал НАТО нанести удар по Калининграду, на что глава МИД России Сергей Лавров отреагировал словами о том, что заявления Вильнюса об ударе по Калининграду не заслуживают внимания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни Ивана Крылова. Сенатор Григорий Карасин назвал слова дипломата поводом для начала ограниченной военной операции.