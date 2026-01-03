Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
Мишустин поручил создать ГИС «Антифрод» для борьбы с кибермошенничеством
В России будет создана единая платформа сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы «Антифрод».
Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Координировать работу по борьбе с интернет-мошенниками будет федеральный оперативный штаб, предложения по его формированию должны быть подготовлены к 2 марта 2026 года.
К 3 августа 2026 года власти разработают стратегический документ по противодействию кибермошенничеству. «В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, который позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной», – сообщила пресс-служба кабмина. Промежуточный доклад по подготовке документа запланирован к 12 мая 2026 года.
Премьер-министр также поручил рассмотреть меры по усилению борьбы с дропперами и усилению ответственности операторов связи и банков при случаях кибермошенничества. В перечне мер – активизация обмена данными между банками, операторами связи, цифровыми площадками и ведомствами через ГИС «Антифрод», а также установление солидарной ответственности между операторами связи и кредитными организациями при непринятии мер противодействия.
Проработать пакет мер по защите граждан и борьбе с кибермошенниками необходимо до 10 апреля 2026 года, с представлением промежуточного доклада правительству до 10 февраля того же года. Эти решения стали итогом стратегической сессии по противодействию цифровым преступлениям, проведенной 17 декабря 2025 года.
