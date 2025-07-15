Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области
Элитный полк «Скала» Вооруженных сил Украины понес критические потери на Харьковском направлении, потеряв боеспособность после боев в районе Мелового.
Десантно-штурмовой полк «Скала» Вооруженных сил Украины фактически перестал существовать как боевое подразделение на Харьковском фронте, передает ТАСС.
В пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что полк был личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского и экстренно перебрасывался из Львовской области.
В администрации подчеркнули, что подразделение считалось элитным и предназначалось для сдерживания наступления российской армии. Однако, по словам представителей ВГА, даже такие части не смогли выдержать огневого давления российских войск.
В сообщении также отмечено, что в июле бойцы группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области, где полк «Скала» понес значительные потери.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли контроль над селом Воскресенка на стыке ДНР и Днепропетровской области.