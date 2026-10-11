Глава РАН Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов

Tекст: Катерина Туманова

Использование искусственного интеллекта значительно повышает эффективность противодействия дронам, передает РИА «Новости».

«То есть борьба с БПЛА даже по Москве начинается не на подлете к столице, она начинается уже там, на границе СВО», – отметил руководитель академии.

По словам Красникова, машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения вражеских беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия испытала мобильный боевой лазер против дронов. Российские бойцы изобрели защиту «ежики» против дронов ВСУ.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.