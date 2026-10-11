Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Глава РАН Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов
Нейросети и машинное обучение стали ключевым инструментом для выявления и нейтрализации вражеских беспилотников на дальних подступах к российским городам, рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
Использование искусственного интеллекта значительно повышает эффективность противодействия дронам, передает РИА «Новости».
«То есть борьба с БПЛА даже по Москве начинается не на подлете к столице, она начинается уже там, на границе СВО», – отметил руководитель академии.
По словам Красникова, машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения вражеских беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия испытала мобильный боевой лазер против дронов. Российские бойцы изобрели защиту «ежики» против дронов ВСУ.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.