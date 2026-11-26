При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Операторы связи включили в Крыму аварийный роуминг
В Крыму и Севастополе запустили аварийный роуминг из-за проблем со светом
Операторы связи запустили в Крыму и Севастополе аварийный роуминг, чтобы жители и гости полуострова оставались на связи на фоне дефицита электроснабжения.
Мера принята на случай прекращения работы базовых станций из-за отсутствия электричества, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора «Миранда».
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что ограничения электроснабжения на полуострове связаны с аварией на высоковольтных линиях электропередачи, ведутся восстановительные работы.
В режиме аварийного роуминга голосовые вызовы и СМС доступны без дополнительной платы. Услуга открыта для абонентов компаний «Миранда», «Вин мобайл», «Волна» и «+7Телеком».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Севастополь остался без электроснабжения из-за аварии на энергообъектах за пределами города. Во вторник губернатор Михаил Развожаев сообщил о введении в Севастополе на 10 дней режима временного ограничения энергоснабжения из-за противоаварийных работ.
В начале месяца на всей территории Крыма ограничили электроснабжение в связи с аварией на магистральных сетях.