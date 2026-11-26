При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
В торговом доме на юге Москвы произошел пожар
Возгорание в торговом доме «Москворецкий» в Москве локализовали
В Москве удалось локализовать пожар в торговом доме «Москворецкий», сообщил представитель столичных экстренных служб.
Возгорание локализовали на площади около 30 кв. метров. «Предварительно, происходило загорание на первом и втором этажах на общей площади 30 квадратных метров, объявлена локализация», – приводит слова представителя экстренных служб РИА «Новости».
Ранее в торговом доме по адресу: Котляковская улица, дом 3, строение 26, возникло сильное задымление, после которого начался пожар.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца из торгово-развлекательного центра на юго-западе Москвы из-за возгорания в вентиляционной шахте эвакуировали около 1,5 тыс. человек.
В тот же период при пожаре в одноэтажном торговом павильоне на юге Москвы спасли пять человек.
В начале месяца порядка 150 человек эвакуировали из-за возгорания в здании торгового центра в Новой Москве.