Возгорание в торговом доме «Москворецкий» в Москве локализовали

Tекст: Ольга Иванова

Возгорание локализовали на площади около 30 кв. метров. «Предварительно, происходило загорание на первом и втором этажах на общей площади 30 квадратных метров, объявлена локализация», – приводит слова представителя экстренных служб РИА «Новости».

Ранее в торговом доме по адресу: Котляковская улица, дом 3, строение 26, возникло сильное задымление, после которого начался пожар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца из торгово-развлекательного центра на юго-западе Москвы из-за возгорания в вентиляционной шахте эвакуировали около 1,5 тыс. человек.

В тот же период при пожаре в одноэтажном торговом павильоне на юге Москвы спасли пять человек.

В начале месяца порядка 150 человек эвакуировали из-за возгорания в здании торгового центра в Новой Москве.