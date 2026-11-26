При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Токаев предложил вместо мечетей строить в Казахстане библиотеки
Президент Казахстана Токаев призвал строить библиотеки вместо мечетей
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости строить в стране библиотеки вместо мечетей, чтобы приучать молодежь к чтению.
Глава государства выступил на встрече со школьниками и студентами в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве. «Когда-то у нас была мода строить мечети, а я считаю, что надо строить библиотеки», – приводит его слова «Интерфакс».
Токаев сообщил, что вскоре в Астане и Алма-Ате откроются круглосуточные президентские библиотеки в рамках инициативы «Читающая нация». По его мнению, критическое мышление невозможно развить, лишь «нажимая на кнопки» – для этого нужно читать.
Президент Казахстана рассказал, что нейросети способны выдать краткое изложение романа «Война и мир» на 25 страницах, отбрасывая остальное как неважное. Он назвал такой подход к классической литературе «опасным упрощением».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев пообщались с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта и робототехники в Москве.
На конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Токаев призвал соотечественников развивать ИИ-технологии совместно с российскими партнерами.
В прошлом месяце он предложил создать на базе СНГ золотой библиотечный фонд для противодействия «TikTok-менталитету» молодежи.