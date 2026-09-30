Терапевт назвала группы риска тяжелого течения ОРВИ

Терапевт Азизова предупредила о риске тяжелых простуд у пожилых

Tекст: Катерина Туманова

Пожилые люди, дети раннего возраста и пациенты с хроническими заболеваниями оказались наиболее уязвимыми к тяжелому течению простудных заболеваний, сообщила доктор РИА «Новости».

«Среди групп повышенного риска тяжелого течения респираторных инфекций – дети раннего возраста, люди старше 60 лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, а также люди с состояниями, сопровождающимися снижением иммунной защиты. Для них особенно важно заранее обсудить с врачом меры профилактики», – сказала она.

Основной мерой защиты специалист назвала ежегодную вакцинацию от гриппа в сентябре. Кроме того, пациентам из групп риска рекомендованы прививки от пневмококковой и гемофильной инфекции типа b, которые подбираются индивидуально.

В период сезонного подъема заболеваемости врачи советуют избегать мест скопления людей, тщательно мыть руки и регулярно проветривать помещения. При появлении первых симптомов инфекции следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

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