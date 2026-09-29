У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Движение поездов под Брянском остановили после атаки ВСУ
Атака ВСУ на железную дорогу остановила поезда в Брянской области
Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Движение поездов на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области было приостановлено из-за атаки со стороны ВСУ. Губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в MAX, что инцидент произошел в ночное время, когда по участку следовал поезд Смоленск-Брянск.
В результате происшествия железнодорожное полотно получило повреждения, однако обошлось без человеческих жертв. «На перегоне Тросна-Ржаница… Движение на участке дороги остановлено. После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам», – отметил глава региона в своем Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне серия атак беспилотников привела к частичному обрушению моста и сходу грузовых составов с рельсов в Брянской области.
Московская железная дорога сообщила о временной остановке движения поездов на участках Унеча – Злынка и Людиново-1 – Дятьково.
Ранее повреждение железнодорожных путей в Унечском районе вызвало задержку нескольких пассажирских и грузовых составов.