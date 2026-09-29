Медведь убил собиравшего клюкву на Камчатке мужчину

На Камчатке медведь напал на собиравшего ягоды мужчину и убил его

Tекст: Мария Иванова

Группа людей высадила мужчину собирать ягоды в 10 км южнее села Устьевое. В 16:00 по местному времени он позвонил и сообщил, что собрал ведро клюквы, а также что к нему подошел медведь и начал есть ягоды. После этого связь с мужчиной оборвалась, пишет РИА «Новости».

Вернувшись на место, группа обнаружила медведя, человека там уже не было. Выяснилось, что медведь убил мужчину и прикопал его тело.

Хищника впоследствии застрелили. Тело погибшего вывезли и доставили в Соболевскую больницу. В 2026 году на Камчатке жертвами нападений медведей стали уже три человека.

В Петропавловске-Камчатском и Усть-Камчатском округе действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. В поселке Палана детям запрещено выходить на улицу без взрослых в темное время суток.

В субботу ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения.

В середине месяца губернатор Камчатки назвал правило защиты от медведей в лесу.