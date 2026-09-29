У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Морколлегия России одобрила концепцию создания Морского центра
Морская коллегия утвердила концепцию и архитектуру Морского центра России
Морская коллегия РФ на заседании во вторник одобрила концепцию создания в стране Морского центра России, его архитектуру и основные направления деятельности.
Морская коллегия России на заседании одобрила концепцию создания Морского центра, его архитектуру и ключевые направления работы, передает ТАСС.
В структуру центра войдут научно-технологическая база для объединения компетенций, морской индустриальный кластер, испытательные полигоны и сервисное ядро.
Кроме того, проект предусматривает создание цифрового компонента с центром искусственного интеллекта, образовательного кампуса и системы инженерных команд. На заседании подчеркнули, что инициатива необходима для консолидации управленческого и научного потенциала, а также для ускоренного внедрения технологий гражданского и двойного назначения.
Участники Морколлегии отметили, что новый объект должен стать не только инновационной площадкой, но и важным элементом обеспечения национальной безопасности страны. Главными целями заявлены формирование единой среды развития морских технологий и обеспечение полного цикла их разработки, включая судостроение, робототехнику и подготовку кадров.
Заседание провел помощник президента России Николай Патрушев. С докладами выступили первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также руководители профильных ведомств и научных организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии во главе с Николаем Патрушевым.
В июле текущего года председатель нового ведомства назвал портовую инфраструктуру Дальнего Востока опорой морской торговли.
В конце августа Николай Патрушев заявил о целенаправленном противодействии западных стран созданию международной логистики в Арктике.