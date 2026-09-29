Путин наградил четырех жителей Запорожской области за спасение людей

Tекст: Валерия Городецкая

Двое сотрудников администрации и двое работников местной школы удостоены наград за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, следует из документа на портале правовой информации.

Медалями награждены заместитель главы администрации округа Анатолий Бас, начальник отдела администрации Алексей Борисенко, а также директор и тьютор Великознаменской средней школы № 2 Эдуард Терентьев и Ольга Дятлова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин наградил актрису Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Также глава государства посмертно отметил орденами Мужества медиков скорой помощи в Шебекино.

На прошлой неделе он отметил наградой курского фельдшера, спасавшего людей в период оккупации ВСУ.