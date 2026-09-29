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    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    33 комментария
    29 сентября 2026, 15:14 • Новости дня

    Путин наградил четырех жителей Запорожской области за спасение людей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» четырех жителей Каменско-Днепровского округа Запорожской области.

    Двое сотрудников администрации и двое работников местной школы удостоены наград за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, следует из документа на портале правовой информации.

    Медалями награждены заместитель главы администрации округа Анатолий Бас, начальник отдела администрации Алексей Борисенко, а также директор и тьютор Великознаменской средней школы № 2 Эдуард Терентьев и Ольга Дятлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин наградил актрису Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Также глава государства посмертно отметил орденами Мужества медиков скорой помощи в Шебекино.

    На прошлой неделе он отметил наградой курского фельдшера, спасавшего людей в период оккупации ВСУ.

    28 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит развивать ядерные вооружения с новыми характеристиками и на новых физических принципах, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным

    «Вы хорошо знаете все наши проекты как в части поддержки, так и развития «ядерного щита», «ядерного меча», создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул руководитель госкорпорации, передает «Интерфакс».

    По его словам, ядерно-оружейный комплекс также обеспечивает устойчивую передачу технологий в гражданское производство. С прошлого года к его задачам добавились космические проекты.

    «Это буксир - мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция», – сообщил глава госкорпорации.

    Лихачев отдельно обратил внимание на интерес абитуриентов к работе в отрасли. Конкурс в группу физического факультета МГУ по тематике ядерно-оружейного комплекса составил 70 человек на место.

    «Люди сознательно идут работать в города ядерно-оружейного комплекса со всеми имеющимися там ограничениями», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Весной руководитель госкорпорации рассказал о личном контроле главы государства за созданием вооружений на новых физических принципах.

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    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

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    28 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях

    Путин: Жириновского не хватает в современных условиях

    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях
    @ Анна Исакова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского особенно не хватает в нынешних условиях.

    Путин отметил, что прошедшие выборы в Госдуму стали первыми для ЛДПР без ее основателя Владимира Жириновского, и признал, что политика и его активной позиции сейчас особенно не хватает в современных условиях, передает РИА «Новости».

    Поводом для высказывания стало замечание нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который напомнил президенту, что прошедшая думская кампания была для партии первой без участия Жириновского.

    «Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотел бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях. Жаль, что он ушел, жаль», – сказал Путин в ходе встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму. Президент заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России.

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    28 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Режим ЧС и день траура объявлены после пожара на заводе в Ярославской области

    Режим ЧС и день траура объявлены в Ярославской области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Переславль-Залесском округе Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на предприятии, унесшего жизни 14 человек, 30 сентября в регионе объявлено днем траура, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Создан оперативный штаб», – сообщил он в Max-канале.

    Евраев уточнил, что открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. При этом большая часть села из-за пожара осталась без электричества.

    «Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение», – добавил он.

    Губернатор заявил, что 30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.

    «От себя и от лица правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», – написал глава региона.

    В день траура в Ярославской области приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

    В селе Кубринск, где произошел пожар, продолжают работать 200 специалистов и 23 единицы техники.

    В МЧС вечером понедельника сообщили, что число погибших при пожаре на заводе по производству пиротехники увеличилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при пожаре на производстве пиротехники под Ярославлем погибли пять человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара. Власти Ярославской области пообещали помочь семьям погибших.

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    28 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Атомный ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду в ноябре

    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    Ожидается, что спуск судна состоится в ноябре текущего года. Об этом руководитель госкорпорации рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Лихачев пригласил главу государства принять участие в торжественном мероприятии. По его словам, присутствие президента станет большой честью как для строителей ледокола, так и для моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    В начале месяца российский лидер заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

    Весной в России начались испытания новейшего катера для ледокольного флота.

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    29 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин запретил юрлицам вывозить рубли в три страны

    Путин запретил юрлицам вывозить наличные в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин расширил ограничения на вывоз наличных рублей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

    Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Документ вводит ограничения для бизнеса вне зависимости от перевозимой суммы.

    «Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства – члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты Российской Федерации... юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы», – говорится в тексте указа.

    До подписания этого документа ограничение на вывоз наличной российской валюты распространялось исключительно на страны Евразийского экономического союза.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывозить в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин ограничил вывоз наличной валюты в страны Евразийского экономического союза.

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    28 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил, что Россия будет сама оказывать воздействие в ответ на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

    Руководитель госкорпорации рассказал, что коллектив намерен до конца года добиться новых рекордных результатов в экономике и реализации производственных проектов. По его словам, «Росатом» последовательно ставит перед собой все более сложные задачи, передает «Интерфакс».

    «Что важно, мы постоянно повышаем планки наших целей. То, что еще вчера казалось нам таким труднодоступным, сегодня кажется неамбициозным, и мы повышаем сами себе эту планку», – сказал Лихачев. Он поблагодарил наблюдательный совет за поддержку и выразил уверенность, что внешнее давление не помешает дальнейшему развитию госкорпорации.

    «Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен», – заявил глава «Росатома».

    «Мы сами всех будем давить», – ответил Путин.

    Президент поздравил Лихачева и коллектив госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Алексеем Лихачевым.

    Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы предприятия.

    Руководитель Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград».

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    29 сентября 2026, 05:23 • Новости дня
    Диетолог назвала идеальные продукты для защиты клеток от старения

    Диетолог Богданова рассказала о пользе ликопина в томатах и арбузах

    Tекст: Катерина Туманова

    Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для защиты клеток от старения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

    Диетолог рассказала, что ликопин защищает клетки от старения и нейтрализует свободные радикалы. Этот природный органический пигмент придает красный цвет овощам и фруктам.

    «В нашем организме ликопин не синтезируется, мы можем получить только с едой. Он очень термостабильный. Витамины в большинстве своем нестабильны: при термической обработке они утрачиваются, а ликопин только улучшает свои свойства», – пояснила специалист радио Sputnik.

    По ее словам, пигмент в большом количестве содержится в томатах, арбузах и гуаве.

    Эксперт подчеркнула, что ликопин является жирорастворимым веществом. Для максимального усвоения к томатам следует добавлять орехи, сыр или масло.

    Суточная норма в пять миллиграммов содержится в одной столовой ложке томатной пасты, 100 граммах арбуза или 150-200 граммах свежих помидоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета. Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета. Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы.


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    28 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Выборы в Государственную думу стали масштабной и очень значимой для России кампанией, а парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета и общественной стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в парламент девятого созыва.

    «Подведены официальные итоги избирательной кампании, масштабной и очень значимой для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами!» – сказал глава государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По словам президента, все парламентские партии подтвердили свой статус и содействовали укреплению политической системы страны. Саму предвыборную кампанию президент оценил как достойную, содержательную и конструктивную, отметив зрелость отечественной политической культуры.

    Говоря о предстоящей работе, Путин призвал политические силы действовать сообща.

    «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – подчеркнул президент.

    Отдельно он отметил четкую организацию выборов и профессионализм избирательных комиссий. Их сотрудники выполняли обязанности честно и беспристрастно, а в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проявили смелость, мужество и героизм, работая в практически боевых условиях.

    «К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оцениваться соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей», – заявил Путин.

    Президент также обратил внимание на доступность способов участия в выборах.

    «Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан, имею в виду и трёхдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    28 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Путин озвучил свою позицию на встрече с лидерами политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает ТАСС.

    «Я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы следующего созыва», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент добавил, что в период работы Думы восьмого созыва Вячеслав Володин грамотно организовал деятельность парламентариев. Это позволило создать в палате деловую и принципиальную рабочую атмосферу.

    На прошедших парламентских выборах действующий спикер одержал победу по одномандатному округу в Саратовской области с результатом 82,84% голосов.

    Ранее «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку этой кандидатуры высокой результативностью работы Госдумы.

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    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

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    29 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Песков: Путин отдельно поговорил с каждым главой парламентской партии
    Песков: Путин отдельно поговорил с каждым главой парламентской партии
    @ Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел индивидуальные переговоры с руководителями каждой парламентской партии после совместной встречи в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин провел индивидуальные беседы с руководителями всех парламентских партий после недавней встречи в Кремле, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось по итогам прошедших выборов в Государственную думу.

    В коллективной встрече участвовали председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Также присутствовали первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков и зампредседателя партии «Новые люди» Владислав Даванков.

    «Он по отдельности переговорил с каждым из участников», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами прошедших в Госдуму девятого созыва политических партий.

    Путин выразил благодарность гражданам за активное участие в голосовании.

    Путин также отметил особую роль «Единой России» в укреплении государства.

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    29 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Российские военные корабли совершили исторический проход в Карское море

    Российские военные корабли совершили проход в Карское море

    Tекст: Катерина Туманова

    Отряд кораблей Северного флота впервые вошел в Карское море через пролив Шокальского, что в истории Военно-морского флота России произошло впервые.

    Военные суда под командованием вице-адмирала Олега Голубева совершили беспрецедентный переход между островами архипелага Северная Земля, открыв новый арктический маршрут, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

    «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского, который отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля и вошел в акваторию Карского моря», – говорится в официальном сообщении.

    При прохождении пролива на кораблях была объявлена учебная тревога. Ледовую разведку провел поднятый с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» вертолет Ка-29.

    Североморцам при прохождении пролива пришлось справляться со сложной ледовой обстановкой в море. Однако они смогли обеспечить навигационную безопасность хождения и маневрировать переменными курсами, чтобы безопасно разойтись с айсбергами.

    При прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района для действий кораблей Военно-морского флота России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебный корабль Балтфлота «Перекоп» прибыл в Камбоджу. Корабли ТОФ вернулись во Владивосток для проведения акции «Тихоокеанская слава».

    Президент Путин заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    ВМС США пообещали подлодку «донного превосходства»

    Соединенные Штаты намерены обеспечить себе так называемое донное превосходство и создают для этого специальную подводную лодку. Что это за корабль, какие особые задачи он будет выполнять и почему такого рода подлодки были особо опасны для СССР и сохраняют свою опасность для России сегодня? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

      Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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