У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Путин наградил четырех жителей Запорожской области за спасение людей
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» четырех жителей Каменско-Днепровского округа Запорожской области.
Двое сотрудников администрации и двое работников местной школы удостоены наград за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, следует из документа на портале правовой информации.
Медалями награждены заместитель главы администрации округа Анатолий Бас, начальник отдела администрации Алексей Борисенко, а также директор и тьютор Великознаменской средней школы № 2 Эдуард Терентьев и Ольга Дятлова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин наградил актрису Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Также глава государства посмертно отметил орденами Мужества медиков скорой помощи в Шебекино.
На прошлой неделе он отметил наградой курского фельдшера, спасавшего людей в период оккупации ВСУ.