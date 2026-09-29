Прокурор запросил четыре года колонии для обманувшего блогера Лерчек стилиста

Прокурор запросил четыре года колонии для обманувшей Лерчек стилиста Янковской

Tекст: Тимур Шайдуллин

Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило суд назначить стилисту Эльвире Янковской наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере за продажу контрафактных вещей блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) под видом оригиналов.

«Гособвинитель в прениях сторон просил суд приговорить Янковскую к четырем годам колонии», – сообщил РИА «Новости» участник судебного процесса. Представитель потерпевших в свою очередь ходатайствовал о прекращении производства по делу, так как подсудимая полностью возместила причиненный ущерб.

Следствие установило, что Янковская предложила привезти из-за границы брендовую одежду по ценам ниже рыночных. На протяжении полутора лет Чекалина покупала у нее вещи люксовых марок, таких как Christian Dior и Prada. Позже блогер усомнилась в подлинности товаров и обратилась к экспертам, которые подтвердили, что изделия являются подделками с рынка «Садовод».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе гособвинение попросило суд ужесточить наказание самой Валерии Чекалиной.

Ранее защита блогера обжаловала решение о назначении ей условного срока за вывод средств за рубеж.

До этого правоохранительные органы завели новое уголовное дело в отношении неустановленных соучастников преступления.