Гособвинение попросило Мосгорсуд ужесточить наказание Лерчек

Tекст: Антон Антонов

По его словам, гособвинение осталось недовольно приговором, по которому Чекалина получила условный срок, штраф и запрет администрировать сайты, передает ТАСС.

«Гособвинение не согласно с назначенным Чекалиной наказанием, считает его чрезмерно мягким, просит Мосгорсуд изменить окончательное решение и назначить осужденной шесть лет колонии условно, исключив из обвинительного приговора применение 47 УК РФ (лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью). Вместо этого прокуроры просят апелляцию назначить Лерчек обязанности по администрированию интернета (запрет администрировать сайты) на основании ч. 5 ст. 73 УК (условное осуждение) на срок пять лет», – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по мнению прокуроров, суд первой инстанции в тексте приговора не указал, к какому виду наказания было применено условное осуждение по статье 73 УК. Решение об обжаловании было принято после изучения мотивировочной части полного текста приговора, который гособвинение получило на минувшей неделе.

Суд назначил блогеру Лерчек штраф в 763,5 млн рублей, сложив ее официальные доходы за 2017-2022 годы, следует из текста приговора, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и назначил штраф более 700 млн рублей за незаконные валютные операции при продаже фитнес-марафонов.

Представители гособвинения заявили о намерении обжаловать этот приговор в Мосгорсуде и добиться ужесточения наказания до шести лет условно и пятилетнего запрета на продвижение бренда в интернете.

Защита блогера Лерчек подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Гагаринского суда и полностью оправдать Чекалину за отсутствием состава преступления.