Tекст: Антон Антонов

В четверг группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации украинских войск в районах населенных пунктов Чайкино, Ясное и Углы в Черниговской области Украины, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовые подразделения «Севера» вели тяжелые бои и продвигались вглубь области, ВСУ активных действий не предпринимали. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Сумы, Коренек, Бояро-Лежачи, Степное, Осоевка, Вольная Слобода и Турья.

В Сумском районе российские штурмовые группы продолжили продвижение в районе Хотени, в Шосткинском районе российские военные зачищали лесопосадки возле Толстодубово; в Краснопольском районе по позициям украинских войск применялись тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои на северо-востоке области, российская авиация и расчеты беспилотников наращивают интенсивность ударов по позициям украинских войск.

Удары были нанесены по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Липцы, Слатино, Веселое, Приколотное, Резниково, Малый Бурлук, Хатнее, Цуповка, Прудянка, Москалевка, Хотомля, Середовка, Жуков Яр, Плоское, Питомник, Русские Тишки, Черное, Дорошенково, Рубежное, Варваровка и Купино.

На Липцовском направлении российские штурмовые подразделения продвигаются в районе Алисовки, на Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения, продвигаясь до 1 тыс. м в районах Варваровки, Лобановки и Приколотного.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 270 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нехватка мест для раненых военнослужащих ВСУ наблюдается в госпиталях Сумской области.

Военнослужащих ВСУ в Харьковской области, пожаловавшихся на пьянство командиров, отправляют в штурмовые войска.

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