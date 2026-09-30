Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.0 комментариев
При атаке ВСУ на Брянскую область пострадали 12 человек
В результате удара украинских беспилотников по городу Трубчевск в Брянской области ранения получили 12 мирных жителей, сообщил глава региона Егор Ковальчук.
«Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети. Враг нанес удар с помощью БПЛА. Ранены 12 человек», – написал губернатор в Max.
Глава области уточнил, что среди пострадавших числятся семь студентов. Один из молодых людей находится в тяжелом состоянии. Все раненые оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
В конце сентября при атаках украинских беспилотников на Брянскую область погиб один местный житель.
В августе в результате налетов дронов на три района региона осколочные ранения получили восемь мирных граждан.
В июле украинские военные нанесли удар по Трубчевскому району из реактивной системы залпового огня.