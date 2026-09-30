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    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 13:18 • Новости дня

    При атаке ВСУ на Брянскую область пострадали 12 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара украинских беспилотников по городу Трубчевск в Брянской области ранения получили 12 мирных жителей, сообщил глава региона Егор Ковальчук.

    «Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети. Враг нанес удар с помощью БПЛА. Ранены 12 человек», – написал губернатор в Max.

    Глава области уточнил, что среди пострадавших числятся семь студентов. Один из молодых людей находится в тяжелом состоянии. Все раненые оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    В конце сентября при атаках украинских беспилотников на Брянскую область погиб один местный житель.

    В августе в результате налетов дронов на три района региона осколочные ранения получили восемь мирных граждан.

    В июле украинские военные нанесли удар по Трубчевскому району из реактивной системы залпового огня.

    29 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    ВС России нашли в зоне СВО неразорвавшуюся американскую ракету APKWS

    Вооруженным силам России досталась целая ракета США для истребителей F-16

    ВС России нашли в зоне СВО неразорвавшуюся американскую ракету APKWS
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие нашли целую американскую высокоточную ракету APKWS II, которую украинские войска применяют для борьбы с беспилотниками.

    Вооруженные силы России обнаружили неразорвавшуюся ракету APKWS II производства США. Боевая часть боеприпаса не сработала, и он остался полностью целым после приземления, передают СМИLenta.ru со ссылкой на «Военный осведомитель».

    Переданные Киеву ракеты этого типа используются для противодействия беспилотным летательным аппаратам. В частности, они включены в арсенал переданных Украине истребителей F-16AM.

    Система APKWS позволяет модернизировать неуправляемые реактивные снаряды Hydra 70, превращая их в высокоточное оружие. Ракета оснащена блоком WGU-59/B, который включает инерциальную систему наведения и оптическую головку самонаведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили о неспособности военно-промышленного комплекса США восполнить запасы ракет.

    Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon контракт на сумму до 20,7 млрд долларов для ускорения производства ракет AMRAAM, которые широко используются Вооруженными силами Украины.

    На прошлой неделе российские военные уничтожили судно с западным оружием для украинской армии.

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    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    @ кадр из видео

    Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, украинская ПВО готовилась противодействовать аппаратам, летящим медленнее и на меньшей высоте.

    Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

    Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

    Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

    Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

    Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    30 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили киевский коммуникационный центр, а также порт Измаил, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на среду высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    В результате операции были успешно поражены несколько стратегически важных целей. Среди них оказался коммуникационный центр, расположенный в Киеве.

    Кроме того, российские военные нанесли урон объектам энергетической системы в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства.

    Также была поражена инфраструктура порта Измаил.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ.

    Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве.

    Также российская армия ударила по цехам производства беспилотников ВСУ.

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    29 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Молдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока Днестра
    Молдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока Днестра
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Резерв воды в Днестре и Новоднестровском водохранилище почти исчерпан, Кишиневу не удалось договориться с Украиной об увеличении объемов стока, сообщил министр окружающей среды Молдавии Георге Хайдер.

    «Мы провели все возможные переговоры. До сих пор мы расходовали резерв водохранилища, а сейчас вода идет через него лишь транзитом в Молдавию, фактически этого резервуара больше нет: то, что поступает из Карпат, напрямую идет в республику», – приводит его слова РИА «Новости».

    Хайдер подчеркнул, что показатели стока Днестра упали значительно ниже среднемноголетних значений. Власти Кишинева готовятся к возможному введению графиков подачи воды населению. Чиновник добавил, что кризис носит трансграничный характер: дефицит воды наблюдается на реках Прут и Дунай, а в ряде областей Украины водоснабжение уже переведено на почасовой режим.

    В субботу в Молдавии из-за обмеления Днестра вступил в силу режим чрезвычайного положения в гидрологии сроком на 60 дней. Власти ограничили использование воды для мытья улиц и наполнения бассейнов. Промышленным предприятиям, не связанным с производством питания и медициной, предписано сократить потребление воды минимум на 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Молдавии сообщили о риске отключения воды в Кишиневе.

    В воскресенье Кишинев заявил о критических рисках из-за украинского водохранилища. Киев прекратил поддержку уровня воды в Днестре на территории Молдавии.

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    29 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Туск предупредил Польшу о «тяжелых неделях и месяцах» из-за ситуации у границы

    Премьер Польши предрек стране тяжелые месяцы из-за ударов на западе Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страну ждут «тяжелые недели и месяцы» на фоне участившихся ударов по объектам на западе Украины вблизи польской границы, сообщает TVP Info.

    TVP Info пишет, что в Варшаве отмечают, что атаки вблизи польско-украинской границы приобретают регулярный характер. Из-за этого польские службы переведены в режим повышенной готовности, а военная авиация регулярно поднимается в воздух.

    Глава польского правительства подчеркнул, что один из реактивных беспилотников ударил примерно в двух километрах от границы в районе Дорогуска, при этом воздушное пространство Польши нарушено не было. Туск выразил опасение, что эскалация может затронуть и польскую территорию, передает «Газета.Ru».

    Ранее власти республики уже объявляли об усилении мер безопасности на фоне ударов по украинской приграничной инфраструктуре.

    Во вторник в Минобороны Польши отказались сбивать беспилотники над территорией Украины.

    В понедельник украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» на границе с Польшей подвергся удару БПЛА.

    В четверг Варшава поднимала в небо авиацию из-за действий российских военных.

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    30 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России поразили коммуникационный центр «Де Ново» в Киеве, энергетические объекты в Киевской области и инфраструктуру порта Измаил, сообщило Минобороны.

    В ходе массированного удара российская армия поразила высокоточным оружием и беспилотниками коммуникационный центр в Киеве, энергетическую инфраструктуру в Киевской области и порт Измаил, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново», который обеспечивал хранение и передачу информации для украинских войск.

    В Киевской области удары пришлись по электроподстанции и гидроэлектростанции «Киевская», а также Трипольской ТЭС и аккумуляторному парку в Гореничах. Эти объекты снабжали электроэнергией военно-промышленный комплекс региона.

    В Одесской области уничтожен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который принимал и хранил военные грузы и топливо. Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, перевозивший военное имущество в Одессу.

    Днем ранее российские военные нанесли удар по киевским центрам обработки данных «Би-Мобайл» и «Парковый».

    До этого беспилотники атаковали столичный дата-центр компании Vodafone.

    В Одесской области Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами.

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    30 сентября 2026, 08:28 • Новости дня
    В Киеве начались перебои с водоснабжением и подачей электричества
    В Киеве начались перебои с водоснабжением и подачей электричества
    @ Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В украинской столице утром в среду зафиксированы масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения, сообщают украинские СМИ.

    Массовые перебои с подачей электричества и воды зафиксированы на территории Киева после недавних ударов, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Небо над городом заволокло густым дымом от возникших пожаров.

    Новая серия взрывов также прогремела в городе Ровно на западе страны.

    В Киеве и ряде других областей объявлена масштабная воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о перебоях с водоснабжением после ударов по складам.

    В августе часть столичного района Оболонь была обесточена на фоне налетов беспилотников.

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    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    29 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Кабмин Украины разрешил «Укрзализныце» закупать старые локомотивы без тендеров
    Кабмин Украины разрешил «Укрзализныце» закупать старые локомотивы без тендеров
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кабинет министров Украины позволил национальной железнодорожной компании «Укрзализныця» закупать подержанные локомотивы и комплектующие без проведения тендерных процедур вплоть до марта 2027 года.

    Правительство Украины разрешило компании «Укрзализныця» приобретать подержанные локомотивы и запчасти к ним без проведения тендеров до марта 2027 года. Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте украинского кабинета министров, пишет РИА «Новости».

    Изменения затрагивают правила публичных закупок товаров и услуг. «Закупки АО «Укрзализныця» до 24 марта 2027 года железнодорожного тягового подвижного состава, в том числе бывшего в употреблении (в том числе с комплектом запасных частей к нему), услуг по аренде такого подвижного состава, а также услуг, связанных с приобретением, техническим обслуживанием, транспортировкой, доставкой и таможенным оформлением такого подвижного состава осуществляются без применения процедур закупок/упрощенных закупок, определенных законом и этими особенностями», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожная отрасль Украины с начала спецоперации лишилась 500 тяговых машин. Из-за острой нехватки подвижного состава командование украинской армии расконсервировало старые советские паровозы.

    Летом российские беспилотные летательные аппараты атаковали два локомотива с военным снабжением в Днепропетровской области.

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    29 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    Госдолг Украины обновил исторический максимум

    Госдолг Украины превысил 215 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суммарный объем внешних и внутренних заимствований Украины достиг рекордного уровня, увеличившись за последний летний месяц более чем на 1 млрд долларов.

    Госдолг Украины обновил исторический максимум. По итогам августа он превысил 215 млрд долларов. Изучив опубликованную статистику украинского министерства финансов, журналисты РИА «Новости» зафиксировали новый антирекорд.

    «По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов», – говорится в официальной информационной справке ведомства.

    Традиционно министерство раскрывает данные за прошедший месяц в конце текущего. При этом динамика заимствований остается высокой. Только за август государственная задолженность выросла на 1,37 млрд долларов. В гривневом эквиваленте эта сумма увеличения составила 30,44 млрд гривен, уточнили в финансовом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации внешний госдолг Украины вырос более чем в четыре с половиной раза. По итогам июля этот показатель достиг 105,7% от номинального ВВП страны.


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    29 сентября 2026, 15:42 • Новости дня
    Колесник: ВСУ задействовали последние резервы в операции «Вивальди»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно сдерживают украинскую операцию «Вивальди» под Красным Лиманом, пресекая попытки противника сорвать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник в интервью изданию «Лента.ру» рассказал о тяжелых боях под Красным Лиманом. Украинские войска бросают силы на прорыв обороны, пытаясь помешать ВС РФ выйти к Славянско-Краматорской агломерации.

    «Пытаются прорвать оборону в районе Красного Лимана, но там сейчас встречные бои, у нас потихоньку ситуация стабилизируется. Их задача – прорвать и сорвать нам выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Мы пока удерживаем, вводим резервы, они тоже вводят резервы, бои тяжелые, но ситуация абсолютно контролируемая», – пояснил депутат.

    Противник сумел занять несколько деревень, однако понес несоразмерные потери. Колесник отметил, что операция «Вивальди» стала попыткой ВСУ использовать последние резервы для выхода к реке Жеребец. Российская армия успешно пресекает эти планы массированными ударами артиллерии, авиации и беспилотников.

    Из-за отсутствия сплошной линии обороны столкновения носят позиционный характер, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что разгром группировки противника на этом участке обернется для Киева серьезным поражением и значительно ускорит российское наступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Колесник анонсировал скорую остановку наступления украинской армии на Лиманском направлении.

    Российские военные вынудили противника отступить на вторые и третьи эшелоны обороны в Славянско-Краматорской агломерации.

    Вооруженные силы России в ходе успешных боев прижали украинские подразделения к Славянску и Краматорску.

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    29 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Токаев поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил признательность президенту России Владимиру Путину за понимание мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

    Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, политик отметил важность конструктивного диалога, передает ТАСС.

    «Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу. Поскольку все мы – руководители государств – выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана добавил, что Путин является наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира. По словам политика, руководитель России обладает всеми необходимыми качествами для управления государством со сложной историей и четким видением стратегических целей.

    Напомним, Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

    Ранее президент Казахстана предложил заморозить конфликт на Украине.

    При этом казахстанский лидер категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

    До этого Касым-Жомарт Токаев назвал невозможным урегулирование крупных мировых проблем без прямого участия России.

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    29 сентября 2026, 15:46 • Новости дня
    Сенатор Волошин назвал сумму репараций от Украины для восстановления ДНР

    Сенатор Волошин: Киеву придется выделить 1 трлн рублей для восстановления ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для восстановления Донецкой народной республики после вооруженной агрессии Киеву придется выплатить репарации в размере более 1 трлн рублей, сообщил сенатор России от ДНР Александр Волошин.

    Волошин заявил о необходимости возмещения ущерба, нанесенного региону, передает ТАСС. Парламентарий оценил размер выплат более чем в 1 трлн рублей.

    «Для Донбасса безопасность – это не только отсутствие боевых действий, но и возможность человеку спокойно жить в своем доме, работать, учить детей, не бояться за будущее. Репарации – вопрос более чем уместен. В оценке их размера я ориентируюсь на оценку Следственного комитета РФ – более 1 трлн рублей. Это цена разрушений и страданий, которые понес Донбасс», – сказал Волошин.

    Политик подчеркнул, что после прекращения огня потребуется масштабная работа. Необходимо провести разминирование территорий и восстановить коммунальную инфраструктуру.

    Также предстоит вернуть эвакуированных жителей, отстроить жилье и наладить систему медицинской помощи. Волошин отметил, что мир должен стать по-настоящему прочным и справедливым, а не просто передышкой перед новым конфликтом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сенатор Александр Волошин потребовал возложить финансовое бремя за разрушения в Донбассе на иностранных спонсоров Киева.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах более чем в 1 трлн рублей.

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    29 сентября 2026, 17:07 • Новости дня
    Неизвестные захватили связанный с Коломойским морской терминал под Одессой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа неизвестных лиц силой установила контроль над морским терминалом «Бориваж» в Одесской области, который связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), пишут украинские СМИ.

    В Одесской области произошел силовой захват морского перевалочно-складского комплекса «Бориваж», передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда». Утром во вторник группа людей проникла на территорию зернового терминала и установила над ним фактический контроль.

    Ранее этот объект находился под управлением структур, связанных с бывшими владельцами «Приват-банка» Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

    В настоящее время судьба перевалочного комплекса решается в судебном порядке. В частности, инстанции рассматривают вопрос о законности передачи терминала «Бориваж» в уставный капитал компании «Агротерминал Логистик».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские войска уничтожили причальный терминал в порту Измаила.

    В начале августа ВС России поразили у Одессы и Николаева сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для украинской армии.

    В прошлом году американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал.

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    29 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Токаев выступил за заморозку боевых действий на Украине

    Президент Казахстана Токаев призвал заморозить боевые действия на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.

    Токаев пояснил, что немедленная остановка боевых действий в современных условиях нереалистична, передает ТАСС.

    «Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», – сказал Токаев на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    Он добавил, что в Казахстане с большим уважением относятся к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и языку.

    Напомним, Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

    Токаев поблагодарил Владимира Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине.

    Ранее президент Казахстана отказался выступать посредником в урегулировании украинского кризиса.

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева

    Глава МИД Германии Йохан Вадефуль, посещая дежурное мероприятие в ПАСЕ, внезапно сделал несколько сенсационных заявлений о России и Украины, которые перечеркивают многое из того, что говорили в Берлина ранее. Но главного немцы так и не поняли. Возможно, безнадежны. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

      Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    • Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в октябре 2026 года: православный календарь, главные даты и постные дни

      В октябре 2026 года православные христиане отмечают несколько значимых церковных дат. 8 октября приходится преставление преподобного Сергия Радонежского, 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, 19 октября – память апостола Фомы, 26 октября – празднование Иверской иконы Божией Матери. Многодневных постов в октябре нет, но сохраняются обычные постные среды и пятницы. Рассказываем, какие церковные праздники будут в октябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда нужно поститься и какие народные запреты не являются церковными правилами.

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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