При атаке ВСУ на Брянскую область пострадали 12 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети. Враг нанес удар с помощью БПЛА. Ранены 12 человек», – написал губернатор в Max.

Глава области уточнил, что среди пострадавших числятся семь студентов. Один из молодых людей находится в тяжелом состоянии. Все раненые оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В конце сентября при атаках украинских беспилотников на Брянскую область погиб один местный житель.

В августе в результате налетов дронов на три района региона осколочные ранения получили восемь мирных граждан.

В июле украинские военные нанесли удар по Трубчевскому району из реактивной системы залпового огня.