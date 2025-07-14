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Американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал
Американские инвестиционные фонды получили контроль над одесским зерновым терминалом «Олимпекс», которым теперь будет управлять бизнесмен из Швеции Карл Стурен.
Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал «Олимпекс», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
В начале апреля фонды заявили о получении поддержки суда во Львове в споре о контроле над терминалом с украинскими компаниями. По словам партнера ACP Джона Паттона, фонды намерены возобновить работу терминала «в какой-то момент летом», однако не исключается запуск и в сентябре. Управление терминалом будет осуществлять шведский предприниматель Карл Стурен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы уничтожили в одесском порту склад с американскими ракетами Harpoon высокоточным оружием. Зерновая сделка стала прикрытием для террористической деятельности Киева.