Украина вынужденно снизила мощность атомных электростанций

На Украине вынужденно снизили мощность АЭС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мощность генерации на атомных электростанциях была снижена, а возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно, пишет ТАСС со ссылкой на украинское министерство энергетики.

Член комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк объяснил ограничение генерации массовым повреждением передающих и распределяющих подстанций. Оставшиеся в работе объекты не способны принять весь производимый атомными электростанциями объем электроэнергии.

На прошлой неделе на Украине зафиксировали 208 инцидентов с повреждением или уничтожением объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. Под контролем Киева остаются Хмельницкая, Ровненская и Южно-Украинская АЭС с совокупной номинальной мощностью 7,88 ГВт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам энергетического комплекса Украины.

Компания «Укрэнерго» отметила ухудшение ситуации в энергосистеме страны после этой атаки.

В прошлом месяце Владимир Зеленский заявил об атаке на более чем 15 объектов электрогенерации и энергопередачи.