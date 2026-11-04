По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Украина вынужденно снизила мощность атомных электростанций
На Украине вынужденно снизили мощность АЭС
Министерство энергетики Украины сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на атомных электростанциях страны из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.
Мощность генерации на атомных электростанциях была снижена, а возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно, пишет ТАСС со ссылкой на украинское министерство энергетики.
Член комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк объяснил ограничение генерации массовым повреждением передающих и распределяющих подстанций. Оставшиеся в работе объекты не способны принять весь производимый атомными электростанциями объем электроэнергии.
На прошлой неделе на Украине зафиксировали 208 инцидентов с повреждением или уничтожением объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. Под контролем Киева остаются Хмельницкая, Ровненская и Южно-Украинская АЭС с совокупной номинальной мощностью 7,88 ГВт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам энергетического комплекса Украины.
Компания «Укрэнерго» отметила ухудшение ситуации в энергосистеме страны после этой атаки.
В прошлом месяце Владимир Зеленский заявил об атаке на более чем 15 объектов электрогенерации и энергопередачи.